Die Top-10-Veranstaltungstipps für das Wochenende in Jena

Schauspielerin Pina Bergemann in „Liebe brennt wie ein nasser Lappen“: Das Stück ist am Wochenende im Jenaer Theaterhaus zu sehen.

Märchen im Büro, Abheben im Jenaer Theater, Tanzen im Kassablanca und Lachen mit Jürgen von der Lippe

1 Liebe brennt wie ein nasser Lappen

Die Kunst ist zerstörerisch, die Liebe auch. Im Stück „Liebe brennt wie ein nasser Lappen“, das am Freitag und Samstag, jeweils 20 Uhr im Theaterhaus zu sehen ist, wird dieser Gedanke auf die Bühne gebracht.

2 Tippi-Toppi-Dance im Kassablanca

Wenn DJ Légères und Ilja Gabler im Kassa zu Gast sind und an den Plattentellern schrauben,gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen als das es am Freitagabend, ab 23 Uhr sicher ein „Tippi-Toppi-Dance“ wird.

3 Märchenwochenende im Büro Theater

Holla, die Waldfee erzählt und spielt am Samstag, 16 Uhr im Büro Theater, in der Beutnitzer Straße 27, die Geschichte vom jüngsten Müllerssohn, der nur einen Kater erbte und doch das große Glück fand. Kleine und große Kinder sind zum Puppentheater eingeladen.

Am Sonntag, 11 Uhr wird im Büro Theater dann für Kinder ab 4 Jahren „Hänsel und Gretel“ gezeigt.

4 Abheben im Theaterhaus

Am Samstag, 16 Uhr geht „Matilda auf Strecke und Leander kommt mit“. Das Kinderstück ab 6 Jahren, bei dem es um ein Segelflug-Abenteuer mit Langohrpiraten-Angriff und Wolkenbärten geht, wird im Theaterhaus Jena gezeigt.

5 Workshop Lichtmalerei

Lichtmalerei ist eine experimentelle Art der Fotografie, welche oft zu überraschenden Ergebnissen mit Wow-Effekt führt. Am Samstag, ab 17.30 Uhr kann man an einem Workshop der Künstlerischen Abendschule Jena, Sophienstraße 18, teilnehmen.

6 Soul im Kulturbahnhof

„The Originators“ aus den Niederlanden sind am Samstag, ab 21 Uhr im Kulturbahnhof Jena zu Gast und spielen echten Northern Soul aus den 1960ern. Begleitet werden sie von „Reverend Stomp“, die Band lässt einen ungeglätteten Rhythm ‚N‘ Blues in Richtung Soul gleiten und webt raue Melancholie in warmen Wohlklang.

7 Familienkino im KuBuS

Beim Familienkino im Zentrum für Kultur, Begegnung und Sport (KuBuS) in der Theobald-Renner-Straße 1a gibt es am Sonntagmorgen, 10 Uhr den Film „Stuart Little“ zu sehen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Mittagssnack zu stärken, um danach noch ein Kreativangebot wahrzunehmen.

8 Jazzkonzert in der Villa Rosenthal

„Bluff“ ist das Projekt vier junger Jazzmusiker mit Ankerplatz Hamburg. Das Quartett richtet seinen Kompass nach der jungen New Yorker Szene und nimmt diese Inspirationen in die eigene Musik auf. Sie sind am Sonntag, 20 Uhr in der Villa Rosenthal zu Gast.

9 Jürgen von der Lippe im Volkshaus

„Voll Fett“ heißt das Programm von Jürgen von der Lippe, der am Sonntag, 20 Uhr im Volkshaus zu erleben ist. Zweimal musste die Veranstaltung pandemiebedingt verschoben werden. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

10 Kammerkonzert der Philharmonie

Zum Kammerkonzert Nummer 5 der Jenaer Philharmonie wird am Sonntag, 11 Uhr in die Rathausdiele geladen. Es erklingen Werke von Jef Maes, Daniel Schnyder, Michael Haydn, Henri Tomasi und Arthur Meulemans.