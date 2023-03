Die Top-10-Veranstaltungstipps für das Wochenende in Jena

Sängerin Viola Michaelis und ihre Band All Hues bei einem Auftritt 2020 in Weimar. Das Quartett spielt Jazz und Swing am Freitagabend im „Lisa“.

Sterne zählen, tanzen und das Saale-Putzen nicht vergessen: Vorschläge der Redaktion für ein rundum vergnügliches Wochenende.

1. Diskussion zum Klimaaktionsplan

Am Freitag gibt es ab 19 Uhr in Schillers Gartenhaus eine Podiumsdiskussion ohne Podium. Das Thema lautet: die Zukunft nach dem Klima-Aktionsplan und die Frage „Wie wollen wir miteinander leben“. Mit dabei sind Vertreter des Klimaentscheids Jena. Egal ob in der Lokalpolitik bewandert oder Neuling in der Debatte, sind alle Interessierten eingeladen, teilten die Veranstalter mit.

2. Im „Lisa“: 54. Jenaer Jazzabend

Im Stadtteilzentrum „Lisa“ in Lobeda-West wird am Freitag ab 20 Uhr zum 54. Jenaer Jazzabend eingeladen. Das Quartett „All Hues“ spielt Jazz der 20er und 30er. Im zweiten Teil erklingt Swing.

3. Sinfoniekonzert der Jenaer Philharmonie

Die Jenaer Philharmonie spielt beim Freitagskonzert unter der Leitung von Generalmusikdirektor Simon Gaudenz. Das Konzert im Volkshaus beginnt 20 Uhr. Die Musiker werden Stücke von György Ligeti, Joseph Haydn und Dimitri Schostakowitsch spielen.

4. Ein Blick in den Himmel

Am Wochenende kann man in der Volkssternwache im Schillergässchen unter Anleitung den Himmel beobachten, zuerst am Freitag ab 21 Uhr die Sterne und am Samstagnachmittag ab 15 Uhr die Sonne. Voraussetzung ist ein wolkenfreier Himmel.

5. Progressiver Rock im Kulturbahnhof

Die Bands Poly-Math und Kaskadeur aus Großbritannien und Potsdam spielen experimentellen Heavy Prog und Math Rock. Am Freitag ab 21 Uhr treten sie gemeinsam im Kulturbahnhof auf.

6. Videokunst am Hochhaus

Am Freitag ab 20 Uhr wird das Ernst-Abbe-Hochhaus mit einem Kunstwerk der kanadischen Künstlerin Sabrina Ratté bestrahlt. Die Animation namens „Florescendi“ zeigt ein Archiv von Pflanzenproben und wurde von der Künstlerin extra für dieses großflächige Format angepasst. Das Projekt ist Teil der Ausstellungsreihe „Tangente“ von Jenoptik, die bereits seit 1994 existiert.

7. An der Saale wird geputzt

Über das Jahr sammelt sich am Saaleufer so mancher Müll. Jedes Jahr findet deshalb der Saale-Putz statt, an dem Freiwillige diesen Müll einsammeln. Dieses Jahr ist die große Putzaktion am Samstag ab 10 Uhr. Alle Bürgerinnen und Bürger Jenas sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Es gibt an der Saale entlang mehrere Streckenabschnitte, bei denen man sich einbringen kann. Weitere Informationen findet man unter buergerstiftung-jena.de.

8. Rave Techno im Kassa

Der Circle wird wieder aufgebaut am Samstag ab 21 Uhr im Kassablanca. Dann steht der DJ in der Mitte und die Crowd drumherum. Eine Bandbreite regionaler und überregionaler Techno-DJs wird bis in die Morgenstunden auflegen, teilten die Veranstalter mit.

9. Folkmusik im Kubus

Das Jenaer Trio „Hora Est“ (frei übersetzt: Tänze des Ostens) spielt am Sonntag ab 17 Uhr im Kubus. Die Musiker verbinden Nationalinstrumente aus ganz Europa – vom Dudelsack bis zur schwedischen Schlüsselfidel – zu traditionellen Tanzmelodien und neuen Eigenkompositionen. Dabei tanzt man zu ungewöhnlichen Balkantakten, Walzern, die nicht nur im Dreivierteltakt erklingen, Gesang aus dem Pirin-Gebirge und bisher selten gespielten BalFolk-Melodien.

10. Obstweine verkosten

Unter dem Motto „unverdrossen eingegossen“ können Besucher am Sonntag ab 17 Uhr im Gasthaus zur Noll Obstwein verkosten. Dazu werden Lieder über Kernobst und Photosynthese gespielt.