Am Freitag wird der Jenaer Weihnachtsmarkt eröffnet. Weihnachtliche Klänge ertönen dann täglich um 17 Uhr beim Turmblasen.

Die Top-10-Veranstaltungstipps für das Wochenende in Jena

Erzählfestival, Stollenanschnitt und Kritik einer Krankenschwester. Das ist am Wochenende in Jena los.

1. Weihnachtsmarkt startet

Der Jenaer Weihnachtsmarkt wird am Freitag, 24. November mit dem Stollenanschnitt um 16.30 Uhr eröffnet. Täglich von 11 bis 21 Uhr (Handel bis 20 Uhr, Gastronomie ,Rummel bis 21 Uhr) lädt der Markt ein. Am Totensonntag, 26. November, bleibt der Markt geschlossen.

2. Premiere „GenussWandern“

Filmemacher Uwe Germar präsentiert am Freitag, 24. November, 17 und 19 Uhr seinen neuen Film „GenussWandern“. Die kulinarischen Geschichten werden im Film „erwandert“, damit man die Region kennenlernen kann.

3. 100 Kilo Herz im Kassa

Die Band „100 Kilo Herz“ ist am Freitag, 24. November, ab 19 Uhr im Kassablanca zu Gast. Ihre Musik ist tanzbar mit Texten von hoch politisch bis tief gefühlvoll.

4. Vernissage im Romantikerhaus

Französische Druckgraphik des 19. Jahrhunderts wird ab Freitag, 24. November, im Romantikerhaus präsentiert. Die Vernissage der neuen Ausstellung „Romantik schwarz-weiß?“ beginnt 19 Uhr.

5. Eine Graphic-Novel-Lesung

Eine Graphic-Novel-Lesung wird am Freitag, 24. November, ab 19.30 Uhr in der Villa Rosenthal veranstaltet. Autorin und Illustratorin Julia Zejn stellt ihre Graphic Novel „Andere Umstände“ vor.

6. Rock im Kulturbahnhof

Die niederländische Rockband „The Grand East“ ist auf „Sexclub“-Tour und kommt am Freitag 24. November, ab 21 Uhr in der Kulturbahnhof Jena.

7. Puppentheater für Kinder

Das Märchen vom Hasen und dem Igel wird am Samstag, 25. November, ab 10 Uhr im Jenaer Tanzhaus, Camsdorfer Ufer 17, von Ronald Mernitz als Puppentheater präsentiert.

8. Die lange Nacht der Geschichten

Zur „Langen Nacht der Geschichten wird am Samstag, ab 19 Uhr im Rahmen des Jenaer Erzählfestivals „Narrare“ ins Jenaer Tanzhaus, Camsdorfer Ufer 17, eingeladen. Unter dem Motto „Happy Endings“ erzählen Künstler und Künstlerinnen aus Deutschland, Italien, Belgien und Österreich davon, wie Dinge wieder gut werden können.

Festivalprogramm: www.lesezeichen-ev.de/calendar

9. Kritik am Gesundheitssystem

Franziska Böhler ist am Samstagabend, ab 20 Uhr mit ihrem Programm „Krankenschwester aus Überzeugung“ auf dem Fuchsturm zu erleben. Sie schildert in bewegenden Fallgeschichten den Stationsalltag im Krankenhaus.

10. Tag der offenen Tür im Krematorium

Am Totensonntag, 26. November, bietet der Kommunalservice Jena die Möglichkeit, das Krematorium auf dem Jenaer Nordfriedhof zu besichtigen. Zwischen 10 und 18 Uhr finden jeweils zur vollen Stunde Führungen statt.