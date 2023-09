Die Top-5-Tipps fürs Wochenende in Jena

Jena. Tolkien, Erntedank, Theatertag, Badbesuch und Mondfest – das hat Jena zu bieten am kommenden Wochenende.

Zum Start der Herbstferien gibt es in Jena viel zu tun. Hier unsere unverbindliche Top 5 fürs Wochenende:

1. Papiermühle wird für einen Tag Mittelerde

Der erste Thüringer Tolkien-Tag findet am Sonnabend in der Papiermühle statt. Es soll ein fantastisches Fest für Jung und Alt werden. Das Programm von 10 bis 22 Uhr: Vorträge, Lesungen, Workshops, Livemusik und gemeinsame Begeisterung für Mittelerde und die faszinierende Welt des britischen Autors J. R. R. Tolkien.

2. Zum Erntedankfest nach Ziegenhain und in andere Kirchen

Der Verein Ziegenhainer Tal feiert am Sonnabend sein Herbst- und Erntedankfest. 11 Uhr starten die Festlichkeiten. Alter Konsum und Höfe sind offen, es gibt Musik und geführte Besichtigungen. Darüber hinaus laden auch andere Kirchen am Wochenende zu besonderen Gottesdiensten anlässlich des Erntedankfests ein.

3. Im Theaterhaus hinter die Kulissen blicken

Das Theaterhaus Jena lädt zu einem Tag der offenen Tür am Sonnabend, 14 bis 18 Uhr, ein. Führungen mit Einblicken in die Bühnen, Werkstätten, Funden, Arbeitsgalerien werden angeboten – also Orte, die man sonst nicht betreten darf.

4. Mit Kindern kostenlos an den Schleichi

Wegen des tollen Wetters wird die Freibadsaison im Jenaer Naturbad am Schleichersee bis einschließlich Dienstag, 3. Oktober, verlängert. Besonderer Clou: Vom 1. bis 3. Oktober ist für Kinder unter 14 Jahren der Eintritt kostenlos.

5. Mondfest im Paradiespark

Seit mehr als 3000 Jahren begeht man in China und in vielen anderen Ländern Asiens am 15. Tag des 8. Monats nach dem chinesischen Mondkalender ein großes Familienfest: das Mondfest oder Herbstfest. Die Deutsch-Chinesische Gesellschaft veranstaltet das Fest auch in Jena am Sonntag von 14 bis 18 Uhr am Paradiescafé. Besucher erwartet asiatisches Streetfood, Probier-Workshops, Brettspiele, Kalligraphie, Vorträge. Und es gibt selbst gebackenen Mondkuchen.