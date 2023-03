Eine Doppelausstellung mit Fotos aus der Zeit kurz vor und während der Wende ist jetzt im Stadtmuseum eröffnet worden und bis 7. Mai zu sehen. Unser Foto zeigt eine Aufnahme von Guntard Linde, der die Jenaer Großkundgebungen festgehalten hat. Abgebildet hier: die Demo der Zeiss-Arbeiter am 13. Februar 1991.

Die Top-8-Tipps für das Wochenende in Jena

Jenaer haben die Wahl zwischen einer Vinylausstellung, der offenen Leuchtenburg und den Olchis

1 Vinylausstellung in der Kunstsammlung Jena

An diesem Wochenende können Besucher der Ausstellung Vinyl-Ikonen die 60-jährige Geschichte der Schallplattencover kennenlernen. Ab 10 Uhr ist die Ausstellung in der Kunstsammlung geöffnet. Von AC/DC bis Frank Zappa ist für jeden was dabei.

2 Tag der Jenaer auf der Leuchtenburg

Dieses Wochenende können alle Menschen mit Wohnsitz in Jena kostenlos die Leuchtenburg besuchen. Das Angebot gilt auch für die die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal.

3 Die Olchis im Planetarium

Die Olchis fliegen ins Weltall. Was sie dort erleben, zeigt das Planetarium in einem 360°-Filmerlebnis. Der einstündige Film wird ab Freitag mehrmals in der Woche gezeigt.

4 Fotoausstellung aus der Wendezeit

Die Doppelausstellung zweier Jenaer Fotografen wird diese Woche im Stadtmuseum eröffnet. Freitag und Samstag von 10 bis 17 Uhr lassen sich dort Momentaufnahmen und Porträts aus Jena kurz vor dem politischen Umbruch betrachten.

5 Woyzeck in der alten Pathologie

Die Theatergruppe Aktzwo inszeniert das Drama Woyzeck neu. Letztmalig wird das Stück Freitag und Samstag um 18.30 Uhr Stück in der alten Pathologie aufgeführt.

6 Tüftelsamstag in der Ernst-Abbe-Bücherei

In der Ernst-Abbe-Bücherei (EAB) können neugierige Besucher wieder an Stromkreisen und Kugelbahnexperimenten herumbasteln. Samstag von 10 bis 13 Uhr öffnet die EAB dafür wieder ihre Tore.

7 Führung zur Entwicklung der Innenstadt

Nach der Zerstörung der Jenaer Innenstadt gab es verschiedene Ansätze zur Neugestaltung der Stadt. Wie sich das Zentrum in dieser Zeit verändert hat, zeigt André Nawrotzki am Samstag in einem Stadtrundgang. Beginn der Führung ist 14 Uhr vor dem Stadtmuseum.

8 Familienkonzert der Jenaer Philharmonie

Der Klang von Jena N°2 lädt am Sonntag, 12 Uhr, zu einem Familienprogramm ins Volkshaus ein. Nach dem Konzert können die Eindrücke beim Zeichnen, Spielen und Bewegen verarbeitet werden.