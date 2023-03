Die Top-8-Tipps für das Wochenende in Jena

Informationen zum Berufseinstieg, ein Frühlingskonzert in der Universitätsaula und eine Salsaparty im Kubus werden geboten.

1 Informationsmarkt zum Berufseinstieg

Der Berufs-Info-Markt in Jena bietet Jugendlichen und Eltern die Möglichkeit, mit regionalen Firmen ins Gespräch zu kommen. Außerdem werden verschiedene Berufsbilder und Bildungswege vorgestellt. Am Samstag ab 10 Uhr können sich junge Menschen so über die Möglichkeiten und Chancen ihres Berufseinstiegs informieren.

2 Briefmarken-, Münz- und Postkartenbörse

Am Samstag findet im Volkshaus von 9 bis 14 Uhr eine Börse für Ansichtskarten, Münzen, Briefmarken und Heimatliteratur statt.

3 Kuratorenführung im Romantikerhaus

Die Ausstellung „Frank Hoffmann – Buffo transzendental“ präsentiert eine Auswahl groß- und kleinformatiger Gemälde des Künstlers. Am Samstag von 14 bis 15.30 Uhr findet eine Führung durch die Ausstellung statt. Dabei geht es nicht nur um den Künstler, sondern auch um seine Verbindungen zu dem berühmten Romantiker Friedrich Schlegel.

4 Orte der Friedlichen Revolution in Jena

Das Thüringer Archiv für Zeitgeschichte veranstaltet am Samstag von 15 bis 17 Uhr einen Stadtrundgang auf den Spuren der friedlichen Revolution von 1989. Der Rundgang soll die Sonderausstellung des Stadtmuseums „Fotografie aus Jena“ ergänzen. Startpunkt der Führung ist der Marktplatz vor dem Stadtmuseum.

5 Kindertheaterstück: Matilda geht auf Strecke

Das Stück „Matilda geht auf Strecke“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch wird am Samstag ab 16 Uhr im Theaterhaus aufgeführt. Das aufregendes Theaterstück über einen langen Segelflug zum Spaßhaben und Mitsingen ist ab 6 Jahren freigegeben

6 Zweimal „Galgen, Gassen und Ganoven“

Die Öffentliche Kostümführung „Galgen, Gassen und Ganoven“entführt ihre Gäste in die mittelalterliche Geschichte der Stadt Jena. Die Stadtführung findet am Samstag um 17 und 19.30 Uhr zum letzten mal statt. Tickets gibt es nur im Vorverkauf in der Tourist-Information

7 Salsa Party mit Crashkurs

Im Kubus findet am Samstag eine Salsa Party statt. Um 18.30 Uhr gibt es einen Crashkurs für alle, die noch etwas Übung brauchen. 20 Uhr beginnt dann di Party für alle.

8 Frühlingskonzert in der Uni-Aula

Die Musik- und Kunstschule Jena lädt am 12. März zum traditionellen Frühlingskonzert in die Aula der Friedrich-Schiller-Universität ein. Áb 11 Uhr werden verschiedene Akkordeon-, Blockflöten- und Zupfensembles zu hören sein.