Die Top-Ten-Tipps für Veranstaltungen in Jena am Wochenende

Im Angebot wären unter anderen Liedermacher, Theater, Fechten, Tüfteln und der Winter im Botanischen Garten.

1. Irgendwo zwischen Bob Dylan, Johnny Cash, Kurt Cobain und einem bayrischen Wilderer heißt es über den Sänger Hans Söllner. Er ist am heutigen Freitag ab 19 Uhr im F-Haus zu erleben.

2. Das Theaterhaus-Stück „Liebe brennt wie ein nasser Lappen“ erzählt vom Umgang mit dem plötzlichen Bruch, mit der Angst vor dem Neuen, dem Überraschenden. Mitzuerleben heute und am morgigen Sonnabend jeweils ab 20 Uhr.

3. Ulf Annel kommt zusammen mit Piano-Mann „Mr. Speedfinger” am heutigen Freitag in die Thalia-Buchhandlung am Leutragraben und liest aus seinem Buch „Die deutsche Sprache ist ein Witz“. Die Veranstaltung ist der Neujahrsempfang der Buchhandlung und beginnt 20.15 Uhr.

4. Mal fechten? Beim U20-Weltcup ist ab 9 Uhr am Samstag im Sporthallenkomplex Lobeda-West der Einzelwettkampf im Damenflorett zu erleben und am Sonntag ab 9 Uhr der Mannschaftswettbewerb.

5. Konstruktions-, Elektronik- und Elektrikbaukästen, Kapla und Kugelbahnexperimente-Sets sind das Zubehör zum Tüftelsamstag ab 10 Uhr in der Ernst-Abbe-Bücherei (alte Uni-Augenklinik).

6. Was macht der Winter mit dem Botanischen Garten? Dessen technischer Leiter Thomas Bopp gibt am Sonnabend ab 10 Uhr darauf Antworten bei einer Führung. Treffpunkt ist am Gewächshäuser-Eingang.

7. Auf eine magische Fantasiereise nimmt der Verein Kinderkultur Thüringen Mädchen und Jungs ab 4 Jahren mit. Musik für Flöte, Klarinette und Klavier gehören zum Programm „Wirbel.Wind.Konzert: Im Zauberreich der Töne“, das am Sonnabend ab 14.30 Uhr und noch einmal ab 16.30 Uhr im Volksbad zu erleben ist.

8. Schneewittchen als Musical steht am Sonnabend ab 15 Uhr auf dem Volkshaus-Programm.

9. Familientanz gefällig? DJ André legt am Sonnabend ab 20 Uhr im Lobedaer Stadtteilzentrum „Lisa“ auf.

10. Gypsy-Folk-Jazz präsentiert am Sonntag ab 17 Uhr im Kubus (Lobeda-West, Theobald-Renner-Straße) das Trio „Brombeere“. Dazu gehören an der Gitarre Andres Böhmer, am Akkordeon Silke Krause und am Kontrabass Lars Födisch.