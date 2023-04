Die Top-Veranstaltungen in Jena am kommenden Wochenende

Anna Depenbusch, Jamsession und Kinderkonzert, Holzmarkt und Lobdeburglauf – da steht einiges an am kommenden Wochenende in der Saalestadt.

1 Anna Depenbusch im Volkshaus

Anna Depenbusch ist der Inbegriff einer Liedermacherin. Sie schreibt, komponiert und produziert authentisch nahbare Lieder. Mit ihrer Musik erzählt die Hamburgerin Geschichten voller Poesie und Lebendigkeit. Die singende Dichterin kommt mit Ulrich Rode (Gitarre), Anne de Wolff (Geige, Posaune, Cello, Akkordeon), Oliver Karstens (Bass), Max Schneider (Schlagzeug) am Freitag ins Jenaer Volkshaus. Los geht es 20 Uhr.

2 „Bands Privat“-Jam-Session im Haus auf der Mauer

Wir kümmern uns um die Bühne, die Musik überlassen wir euch: Unter diesem Motto läuft der Abend „Bands Privat“ ab – intime Konzerte in familiärer Atmosphäre für gute, handgemachte Musik, für alte und neue Freunde auf, vor und hinter der Bühne. Wer jammen möchte, bringt sein Instrument einfach mit. Wer nicht, der hört einfach zu – am Freitag ab 20 Uhr im Haus auf der Mauer, Johannisplatz 26.

3 Die ersten „Handgemacht“-Tage

In passender Verbindung zum 20. Thüringer Holzmarkt erwartet die Gäste an diesem Wochenende eine Mischung aus Genießen, Miterleben und Einkaufen. An zahlreichen Ständen werden am Samstag und Sonntag, jeweils 8 bis 18 Uhr, auf dem Jenaer Marktplatz Handwerkerinnen und Handwerker, Künstlerinnen und Künstlér, Vereine und andere Akteure aus den Regionen Jena-Saale-Unstrut und Oberfranken die Vielfalt ihrer Arbeit unter dem Motto „Handgemacht“ präsentieren. Mit dem Angebot intensivieren die beiden am beliebten Saaleradweg liegenden Städte ihre Zusammenarbeit. Zukünftig soll das Format im jährlichen Wechsel des Veranstaltungsortes, so also 2024 in Hof, stattfinden.

4 Holzmarkt in der Innenstadt

Der beliebte Aktionstag rund um das Holz wird in diesem Jahr zum 20. Mal geboten. Die Gäste des Thüringer Holzmarktes dürfen sich am Samstag und Sonntag, jeweils 8 bis 18 Uhr, auf die traditionellen Stände des Kunsthandwerkes freuen, bei denen sie einiges über das Thema Holz lernen können. Außerdem bietet der Markt ein Rahmenprogramm mit Timbershow, Bohrwettbewerben, Mitmachaktionen für Kinder und vielem mehr.

5 Lobdeburglauf in 44. Auflage

Die Lobdeburgschule lädt in diesem Jahr alle Interessierten zum Lobdeburglauf nach Jena ein. Der Hauptlauf über 15 Kilometer mit seinen nicht zu unterschätzenden Höhenmetern führt von der Lobdeburgschule über die Lobdeburg bis hoch in die Kernberge. Der Lauf findet seit 1978 statt. Angeboten werden auch ein Einsteigerlauf (7 km), Schnupperlauf (3 km) und Schülerlauf (1 km). All das ab 8.30 bis 13 Uhr, Start ist an der Lobdeburgschule, Unter der Lobdeburg 4.

6 Kinderakademie im Awo-Mehrgenerationenhaus

Insekten sind ja nicht jedermanns Sache, dabei sind sie unfassbar spannend. In einem Insekten-Workshop am Samstag, 11 bis 14 Uhr, im Awo-Mehrgenerationenhaus, Rudolf-Breitscheid-Straße 2, können sich alle Kinder zwischen sechs und elf Jahren die „Krabbeltiere“ anschauen und herausfinden, wie nützlich sie sind und wie wir sie schützen können.

7 Wirbel-Wind-Konzert „Drachenerwachen“

Der Verein Kinderkultur Thüringen lädt ein zu einem Wirbel-Wind-Kinderkonzert für junge Zuhörer ab drei Jahren am Samstag im Volksbad. Es gibt zwei Vorstellungen: ab 14.30 Uhr und 16.30 Uhr. In diesem fantasievollen Zaubermärchen wird die Geschichte eines japanischen Jungen erzählt, der aufregende Abenteuer bestehen muss, um seine in einen Drachen verwandelte Mutter von ihrem Zauber zu erlösen. Ob er dabei auch noch seine Freundin aus der Gewalt eines bösartigen Ungeheuers befreien kann? Musik für Flöte, Gesang, Cello und singende Säge sowie Gesang erklingen.

8 Lucia Cadotsch zu Gast im Trafo

Das „Liun & The Science Fiction Orchestra“ spielt am Samstag ab 20 Uhr im Trafo, Nollendorfer Straße 30. Dabei präsentiert die Schweizer Sängerin Lucia Cadotsch zusammen mit dem Berliner Saxofonisten und Komponisten Wanja Slavin, laut SZ ein Künstler „zwischen Genie und Wahnsinn“, ein neues Soundkapitel: urbane Musik mit dunklen Beats, schillernden Synths und pulsierenden Hooklines.

9 Leuchtstoff im Kassablanca

Die DJs Katja und Timur sorgen für die passende Musik bei „Leuchtstoff“, der 80s-Disko, am Samstag ab 22 Uhr im Kassablanca.

10 Hits aus den 2000ern only

Die 2000er sind noch so jung und greifbar und doch schon wieder fast ein ganzes Jahrzehnt vergangen. Grund genug, den 2000ern eine eigene Party mit den besten Songs zu widmen – so am Samstag ab 22 Uhr im F-Haus. „Wir haben sie für dich rausgekramt, die Hits, die zur Jahrtausendwende gefeiert wurden, und wenn ihr mal wieder ordentlich zu den Hits der Euro-Einführung die Sau rauslassen wollt, dann kommt vorbei. Wir sind bereit dafür, ihr auch“, schreibt das F-Haus-Team.

11 „Crossroads“ im Kulturschlachthof wird eröffnet

Am Samstag öffnet die neue Rollsporthalle am Kulturschlachthof ihre Tore, Fritz-Winkler-Straße 2b. Der Start des offiziellen Hallenbetriebs (ab 24. April) soll mit diversen soziokulturellen (Mitmach-)Angeboten gefeiert werden. In der Halle wird es verschiedene Formate geben, die Anfänger und langjährige Rollsportler zugleich ansprechen sollen.

12 Wildkräuterwanderung

Kräuterliebhaberin Claudia Tru lädt ein zu einer Wildkräuterwanderung am Sonntag ab 10 Uhr. Treffpunkt ist die Straßenbahn-Endhaltestelle Jena-Ost, Karl-Liebknecht-Straße. Mit allen Sinnen geht es durch die Natur, Wildkräuter werden gesammelt, gemeinsam verarbeitet und verkostet. Zudem gibt es Tipps für die Anwendung der Kräuter in der Ernährung und Kosmetik. Sollte es stark regnen, führt die Wanderung in das Jenzigberghaus. Mitzubringen sind wasserabweisende Sitzunterlage, Getränk und Proviant, Schreibmaterial und Sammelbehälter für die Kräuter.

12 Führung mit Elise Abbe durch ihre Zeit

Elise Abbe leitet eine Stadtführung und berichtet über ihre Zeit, die zweite Hälfte des 19. Jahrhundert, und die Stadt Jena am Sonntag ab 14 Uhr, Treffpunkt ist vor dem Phyletischen Museum. Elise erzählt über eine Zeit, in der Jena auf dem Gebiet der Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft eine enorme Entwicklung erfahren hat. Sie führt an interessante Orte der Stadtgeschichte, wo sie vom Wirkungskreis ihres Gemahls, dem Universitätsprofessor und späteren Leiter der Zeißschen Unternehmung, Ernst Abbe, berichtet.

13 David-Lübke-Trio in der Kulturkirche Löbstedt

David Lübke ist bekannt als umtriebiger Liedermacher und Sänger, als poetischer Beobachter des Zeitgeschehens, der in seinen Texten und Melodien „an das Elementarste in uns selbst erinnert: unsere Träume, unsere Visionen, unsere Freiheit und Unabhängigkeit“. Während der Pandemie sorgte Lübke als „Liedermacher auf der Walz“ für Furore: Er reiste quer durch Deutschland und sang für die Menschen an ihren Haustüren. Auf seinem Album „Fahrender Sänger“ präsentiert er nun diese Lieder in einer Folk-Besetzung. Einige der Stücke sind auch im aktuellen Programm des Liedermachers neben seinen eigenen Kompositionen zu hören. Begleitet wird er dabei von Moritz Brümmer am Cello und E-Bass sowie Filip Sommer an der Geige und Mandoline. Zu erleben ist dies am Sonntag ab 16 Uhr in der Kulturkirche Löbstedt.

14 Meine schönste Melodie

Unter dem Titel „Meine schönste Melodie“ lädt das Sinfonieorchester Carl Zeiss Jena dreimal im Jahr zu einem vergnüglichen Konzert ins Volkshaus ein. Der heute vielleicht etwas altmodisch anmutende Name steht für eine Konzertreihe mit Musik der verschiedensten musikalischen Genres, die 1977 von Musikdirektor Erich Kley ins Leben gerufen wurde und für Kenner und Konzert-Anfänger gleichermaßen interessant ist. „Meine schönste Melodie“ erklingt wieder am Sonntag ab 17 Uhr im Volkshaus.

15 Heimatstube Neuengönna feiert 25-Jähriges

Die Heimatstube in Neuengönna konnte bereits viele internationale Gäste begrüßen. Das liegt vor allem an den Ausstellungsstücken zur Schlacht bei Jena und Auerstedt von 1806. Nun feiert die Einrichtung ihr 25-jähriges Bestehen – am Samstag ab 15 Uhr, Dornburger Straße 20.