Die vergessenen Kippen von Jena

Jena. Lars Polten machte bei seien Wanderungen mehr als 1000 Bilder. Ein paar davon hängen jetzt im „Grünen Haus“.

Die Natur um Jena birgt viele Geheimnisse. Um Altlasten geht es in einer Ausstellung, die Lars Polten dieser Tage im „Grünen Haus“ im Schillergässchen aufgebaut hat. Bilder zeigen Landschaften und Orte, an denen Dinge zum Vorschein kommen, die weggeworfen, abgelagert oder verschüttet wurden. Das reicht von Industriemüll über militärische Hinterlassenschaften bis hin zu Alltagsmüll. Teils wirken die Bilder wie Kunstinstallationen.

Lars Polten ist seit vielen Jahren als Kulturwissenschaftler und Wanderer um Jena unterwegs. Aufgrund der Funde, die er am Weg machte, hat sich eine weitere Beschäftigungsrichtung entwickelt: das Hinweisen auf die unzähligen Altlasten. Auf seiner Internetseite hat er schrittweise mehr als tausend Bilder von Müll, den man in Jenas Wäldern und an hunderten Metern Hang finden kann, eingestellt. Ein paar Fotos hängen ausgedruckt jetzt im „Grünen Haus“. Zu sehen ist der Jägerberg, der Forst oder das Gebiet um den Napoleonstein. Die Ausstellung öffnet für Besucher, sobald diese wieder ins Gebäude kommen dürfen. Sie soll bis ins nächste Jahr zu sehen sein.

Am Ball bleiben

Heiko Knopf – der Stadtrat ist Vorstandsmitglied beim Grünes-Haus-Verein – sieht das als Bereicherung fürs Haus, das ein offenes Haus sein soll. FÖJ-lerin Emily Röpke ist derzeit hier eingebunden. Das „Grüne Haus wird „bewohnt“ von Umweltinitiativen sowie Gruppen und Vereinen aus dem gesellschaftspolitischen Umfeld.

Das Thema hat seine Fraktion auch politisch im Blick. Er wünscht sich von der Stadtverwaltung eine Flächenübersicht. Dies auf den Weg zu bringen, ist Intention einer Beschlussvorlage an den Stadtrat, an der seit einiger Zeit gewerkelt wird. Bis Ende nächsten Jahres hätten die Grünen gern mit einem Bericht erläutert, mit welcher Handlungsstrategie die Stadt mit Altlasten, Deponien, aber auch mit ungenehmigten Müllablagerungen umgeht. Es gelte, am Ball zu bleiben.

Fest steht: Einfach wegräumen lässt sich das nicht! Es beginnt schon bei den wechselnden Zuständigkeiten: Für aktuellen Müll ist der KSJ zuständig, mit älterem Abfall ist das Umweltamt befasst, und was vor 1990 entsorgt wurde, sind Altlasten. Deponiesanierungen können sich über Jahrzehnte hinziehen.

Zu DDR-Zeiten wurde das Thema Müll ganz anders betrachtet: Da hatten viele Dörfer eine „Bürgermeisterkippe“, was keine Deponien im heutigen Sinne waren, sondern Flächen, wo jeder ungestraft seinen Müll ablagern konnte. Oft brannten Kippen.

Wie gefährlich sind die Funde?

Neben den Kosten einer geordneten Entsorgung entsteht das Problem, dass gewachsene Natur zerstört wird, wenn metertief ausgebaggert wird. Oft sind in diesen Gebieten Naturschutzgebiete entstanden. Etwas überspitzt sagt Lars Polten, dass eine Widmung aufgrund eines Bewuchses und einer Stilllegung von Halden erfolgt, weil das Gelände sonst keiner nutzen möchte – sonst würde dies ja geschehen, gerade in Jena.

Gibt es besonders gefährliche Ecken? Lars Polten redet hier von „Wahrscheinlichkeiten“, dass sich Dinge auftun, die gefährlich sind. Bei Verdacht auf Asbest oder Bitumen, sei die Sache klar. Wenn die Vermutung bestehe, dass wie am Jägerberg Kampfmittelreste vergraben wurde, sei dies kniffliger. Schade findet er, dass Müllkippen nicht stärker im Fokus der Umweltpädagogik stehen. Gerade an ihnen lasse sich darstellen, wie sehr der Mensch seine Abfälle vergisst und sie bald schon nicht mehr wahrnehmen kann.

Die Internetseite von Lars Polten ist komplett dem Thema Altlasten rund um Jena gewidmet: https://www.natur-wildnis-altlast-jena.de