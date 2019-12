Von Jena in den Landtag: Die vielen Heimaten der Lena Güngör

Hinter Lena Saniye Güngör liegt ein spannendes Jahr: Vor einem Jahr war sie noch eine relativ unbekannte Mitarbeiterin der Friedrich-Schiller-Universität. Heute ist die Jenaerin, die Ende des Monates 26 Jahre alt wird, Landtagsabgeordnete. Für die junge Deutsch-Türkin war es kein leichter Schritt, nach dem Abitur ein Studium im Osten der Republik zu beginnen. Das Wissen um den NSU-Terror war gerade mal ein Jahr alt. Ihr Entscheidung hat sie nicht bereut. „Mit Jena habe ich mir einen Fleck gesucht, an dem ich mich sehr wohlfühle“, sagt sie.

Frau Güngör, wann werden Sie Ministerin?

Das ist eine schöne Frage. Aber ich kann Sie nicht beantworten. In diesem Jahr ist einfach sehr viel sehr schnell passiert, weshalb mir der Blick in die weitere Zukunft eher schwer fällt.

Vor einem Jahr waren Sie noch relativ unbekannt. Heute sind sie Fraktionschefin der Linken im Jenaer Stadtrat und sitzen als jüngste Abgeordnete im Thüringer Landtag.

Ja, die Entwicklung hat mich überrascht. Und ich bin sehr dankbar dafür. Ich trage jetzt Verantwortung und ich bemühe mich, mit meinen Fähigkeiten und meinen Idealen der Verantwortung gerecht zu werden.

Welche Ideale sind Ihnen wichtig?

Gerechtigkeit. Wie wollen wir als Gesellschaft in Zukunft zusammenleben? Und wer entscheidet das alles? Das sind Fragen, die mich bewegen. Es ist schon wichtig, dass junge Menschen nicht nur auf die Straße gehen und demonstrieren, sondern sich zum Beispiel auch in den Parlamenten engagieren.

Das könnte auch ein SPD-Mitglied sagen. Warum sind Sie bei den Linken?

Weil ich meine Ideale ernst nehme (lacht). Ich freue mich natürlich über eine starke SPD. Für mich, die ja aus Dortmund und damit aus der Ur-Stadt der Sozialdemokratie kommt, steht fest, dass man nur bei den Linken sein kann, wenn man Werte wie soziale Gerechtigkeit ernst nimmt.

Sie sind – wie die SPD-Stadträtin Tina Rudolph übrigens auch – Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Angewandte Ethik. Was bewegt einen jungen Menschen, den Elfenbeinturm zu verlassen und sich ganz der Politik zu widmen? Sie hätten doch auch promovieren können.

Dieser Teil der Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe aber die Hoffnung, dass das, was ich an wissenschaftlichem Arbeiten und Denken gelernt habe, auch in der Politik praktizieren kann.

Sie wurden 1993 als Kind türkisch-deutscher Eltern in Dortmund geboren: Sind Ihr Vornamen dafür ein Indiz?

Ja. Meine türkische Oma hieß Saniye.

Wer ist türkischer Herkunft: Vater oder Mutter?

Mein Vater.

Und woher stammt diese Linie?

Aus Anatolien. Meine Großeltern lebten eine Zeit lang in Deutschland, kehrten dann wieder in die Türkei zurück. Mein Vater wurde in der Türkei geboren und zog dann nach Deutschland.

Sind Sie Muslima?

Ich bin Atheistin. Ich kenne mich mit beiden Religionen gut aus.

Dann wuchsen Sie nicht unbedingt in einem konservativen Elternhaus auf.

Ja. Aber natürlich habe ich mich in bestimmten Punkten von meinem Elternhaus emanzipiert. Aber viele Werte, die meine Eltern vorgelebt haben, lebe ich auch. Wissen und Bildung zu erfahren, ist ein hohes Gut.

Können Sie Ihr Verhältnis zur Türkei beschreiben?

Natürlich gibt es für mich nicht die Türkei. Gerade in der aktuellen politischen Situation. Ich freue mich aber immer, wenn ich Familienangehörige besuchen kann. Wer türkische Wurzeln hat, wird natürlich immer auf Erdogan angesprochen. Aber die Türkei ist weitaus vielfältiger, auch politisch. Das Frauenwahlrecht wurde zum Beispiel sehr viel früher eingeführt als in Deutschland. Das Land war sehr früh emanzipiert und auf einem guten gesellschaftlichem Weg. Vieles davon wird mit der aktuellen Politik zunichte gemacht.

Was ist Ihre Definition von Heimat?

Heimat ist für mich nicht Singular. Heimat ist immer Plural. Ich rede immer von Heimaten: Jena ist für mich Heimat, Thüringen auch. Und auch die Türkei ist ein Stück Heimat.

Sie haben 2012 Abitur gemacht, ein Jahr, nachdem der NSU sich in Eisenach selbst enttarnte. Und sie studieren in Chemnitz und ausgerechnet in Jena Psychologie. Wie leicht fiel Ihnen dieser Schritt?

Nicht leicht. Zumal es in der Familie eine echte Debatte auslöste. Natürlich sorgten sich meine Eltern.

Zumal mit Mehmet Kubaşık ein Dortmunder Bürger Opfer des NSU-Terrors wurde.

Ja. Ich weiß, dass ich mit 18 eine idealistische Rede gehalten habe. Die innere Mauer müsse doch mal fallen… Viele Freunde haben mir abgeraten. Ich wolle neue Orte kennenlernen. Mich reizte eine Region, die ich nicht kannte, die nie Ausflugsziel meiner Familie war. Ich habe drei schöne Jahre in Sachsen verbracht, ich wäre aber nicht länger geblieben. Das war keine Option.

Warum nicht?

Ich habe Formen von Diskriminierung erlebt. 2012 markierte auch den Aufstieg von Pegida. Ich habe außerparlamentarisch gewirkt und habe einfach dafür gekämpft, das gleiche Recht zu haben, hier zu sein. Und trotzdem spürte ich außerhalb des Elfenbeinturmes eine ganz bestimmte Stimmung. Häufig wurde da eine Kombination aus Sexismus und Rassismus wirksam. Ich wollte mich dem nicht länger aussetzen. In Dortmund war dies deutlich weniger zu spüren. In Nordrhein-Westfalen ist es eben nicht allzu spannend, eine Deutsch-Türkin zu sein. Das heißt nicht, dass es keine Probleme mit Rechtsradikalen gibt. Mit Jena habe ich mir einen Fleck gesucht, an dem ich mich sehr wohlfühle.

Gibt es eine Kluft zwischen Ost und West?

Die gibt es. Es gibt eine mentale Kluft und eine faktische Kluft. Denken Sie nur an das Thema Renten und Löhne. Spannend finde ich Gruppen wie den „Aufbruch Ost“, junge Menschen, die sich mit der Wende auseinandersetzen, aber nach der Wende geboren wurden und sich mit den Folgen beschäftigen.

Wie sehen die Vorbehalte auf westdeutscher Seite aus?

Unkenntnis ist das größte Manko.

Wer aus Ihrem Dortmunder Freundeskreis weiß, dass Jena in Thüringen liegt?

Exakt. Das Interesse ist bei vielen Menschen dort nicht sehr ausgeprägt.

Dass ausgerechnet die Linken einen Ex-Stasispitzel zum Landesgeschäftsführer machte, hat für Schlagzeilen gesorgt. Wie bewertet eine „ossimilierte“ westdeutsche Frau, die die DDR nur aus Geschichtsbüchern kennt, den Fall?

Ich finde, das zeigt sehr deutlich die Ambivalenz von Aufarbeitung. Wenn jemand offen mit seiner Vergangenheit umgeht und sich aus Ämtern zurückzieht: Darf diese Person irgendwann wieder eine Funktion übernehmen? Das ist doch die eigentliche Frage, die dahinter steht.

Im Gegensatz zu vielen anderen Parteien, in denen auch alte Funktionäre sitzen, gehen die Linken sehr offen mit dem Thema um. Ich verstehe, dass man sich damit angreifbar macht. Aber ich finde es gut, dass wir darüber reden. Was ist denn ein guter Umgang mit dieser Vergangenheit? Sicher, man kann die Personalie ablehnen. Dann aber hätte ich ein paar Fragen: Was wäre denn ok gewesen? Welche Rolle wäre denn ok gewesen? Aber welchem Jahr der Aufarbeitung und mit welchem Partei-Label wäre es denn ok gewesen?

Als Politikerin müssen Sie im Landtag und im Stadtrat mit der AfD leben. Fällt Ihnen das schwer?

Ja. Es ist ein anderer politischer Raum, in dem man sich bewegt, und eine andere Form von Interaktion und Diskurs als in den außerparlamentarischen Prozessen. Das ist richtig und gut so: Dass man in der Öffentlichkeit und mit medialer Begleitung hören und sehen kann, welche Standpunkte vertreten werden, und man als Politikerin darauf reagieren und sich positionieren kann. Es ist spannend, wenn im Landtag die AfD dem Thüringen-Monitor jede wissenschaftliche Evidenz abspricht und man sich trotzdem an jedem einzelnen Punkt abarbeitet, und das auf eine sehr ethnozentrische Art und Weise. Der Anspruch von Linker und bürgerlicher Politik muss sein, immer die besseren Angebote zu unterbreiten.

Vertritt der Jenaer Stadtrat eine Haltung gegenüber der AfD?

Ich glaube, dass man zwischen den einzelnen Fraktionen Unterschiede im Umgang mit der AfD erkennt.

Würden Sie einem fachlich überzeugenden AfD-Antrag Ihre Stimmen geben?

Nein. Bestimmte Themen müssen politisch mit einer pluralistischen Handschrift gesetzt werden. Gut finde ich, dass zum Beispiel die CDU einen deutlichen Standpunkt eingenommen hat und eine wie auch immer aussehende Kooperation ausgeschlossen ist.

Vor welchen Herausforderungen steht Jena?

Im Stadtrat hat es sich zusammengeruckelt. Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem das wirkliche Arbeiten beginnen kann. Und die Themen sind klar umrissen: Verkehr, Investitionen, Haushalt und mehr.

Dortmund, Chemnitz und Jena als Stationen ihres Lebens haben alle was mit dem Profifußball zu tun: Zufrieden mit dem Votum zum Bau des Stadions?

Ich bin ein großer Fan davon, dass wir keinen Fraktionszwang haben. Beim Stadion war das so, auch wenn eine Mehrheit der Linken für die Vergabe stimmte. Wenn man wie ich das Westfalenstadion kennt, ist das Ernst-Abbe-Sportfeld natürlich eine andere Hausnummer. Übrigens: Mit 14 Jahren Jahren hatte ich meine erste Dauerkarte für den BVB. Dortmund hat wie Jena eine sehr ausgeprägte linke Fankultur. Und Fußball ähnelt der Politik: In einem Stadion treffen sich ganz viele unterschiedliche Menschen. Man würde sich mit ihnen nie in einem Café treffen. Aber der Fußball bringt sie zusammen.

Ich stelle mir das sehr bunt vor: Wie sah Ihre atheistisch-muslimisch-christliche Weihnacht aus?

Weihnachten ist für mich ein Familienfest. Und da ich eher konsumkritisch bin, haben wir uns Zeit geschenkt: Gespräche und Aufmerksamkeit, die im Alltag einfach zu kurz kommen. Ich feiere übrigens gerade durch: Weihnachten, meinen Geburtstag am 29. Dezember und Silvester liegen dicht beieinander.