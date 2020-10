Milo-Barus-Cup abgesagt: Die Wettkampfanlage gehört den Helfern

Milo-Barus Cup im Eisenberger Mühltal in Weißenborn Kraftsport-Mehrkampf organisiert vom FSV Einheit Eisenberg in Erinnerung an den stärksten Mann der Welt

Die 21. Auflage des Milo-Barus-Cups am 3. Oktober ist abgesagt worden. Dennoch gibt es am Tag der Deutschen Einheit ab 11 Uhr Bewegung auf der Wettkampfanlage im Eisenberger Mühltal. Diesmal gehört nicht den Muskelprotzen aus ganz Deutschland die Arena, sondern den zahlreichen Helfern des Kraftsport-Spektakels und der Milo-Barus-Ausstellung in der unteren Etage der benachbarten Meuschkensmühle.

Robert Schieferdecker, vom gastgebenden FSV Einheit Eisenberg, der von Anfang an Gesamtleiter des Milo-Barus-Cups ist, möchte die Gelegenheit nutzen und sich bei den Helfern bedanken. „Wir hatten bisher immer einen würdigen Rahmen gesucht für dieses Dankeschön. Dass wir jetzt ausgerechnet an unserem Veranstaltungstag an der Kraftsportanlage zusammensitzen und einige gemütliche Stunden verbringen, hätte ich mir allerdings vor einem Jahr auch nicht träumen lassen. Für mich war klar: Am 3. Oktober ist der Milo-Barus-Cup“, sagte Schieferdecker.

Der Verantwortliche verbindet die Dankeschön-Runde unter freiem Himmel mit der Hoffnung, dass alle bisherigen Helfer auch 2021 wieder bereitstehen. Dass es am 3. Oktober 2021, das ist ein Sonntag, wieder einen Milo-Barus-Cup geben wird, das ist beschlossene Sache. Auf der Sitzung Ende Juli, als man sich über die Absage des diesjährigen Cups verständigt hatte, gab es von den Anwesenden gleichzeitig das klare Signal, im kommenden Jahr weiterzumachen. „Es gibt acht Sportfreunde, die alle Wettkämpfe als Helfer begleitet haben. Das ist eine enorme Leistung. Wir freuen uns über jeden Sportfreund, der uns unterstützt. Um für 1000 und mehr Zuschauer und für 20 und mehr Sportler Gastgeber zu sein, das verlangt Jahr für Jahr schon einiges ab“, sagte Schieferdecker.

Den ersten Milo-Barus-Cup gab es am 3. Oktober 2000. Im Vorjahr gab es die 20. Auflage.