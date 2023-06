Bei einem Einbruch in Jena haben Täter kuriose Beute gemacht (Symbolbild)

Diebe brechen in Bäckerei in Jena ein und stehlen Stuhl und Aschenbecher

Jena Unbekannte sind in eine Bäckerei in Jena eingebrochen und haben im Innenraum mehrere Schubladen durchwühlt. Bargeld fanden sie jedoch nicht.

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in eine Bäckereifiliale in der Jenaer Wiesenstraße eingebrochen. Die Diebe haben sich laut Angaben der Polizei gewaltsam Zutritt über die Eingangstür zum Verkaufsraums verschafft.

Sie durchwühlten mehrere Schubladen im Innenraum. Nach ersten Erkenntnissen blieb der Safe jedoch unentdeckt. Sie stahlen einen Stuhl und einen Aschenbecher und konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

