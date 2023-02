Aus einem Geschäft in Zöllnitz sind mehrere Pedelecs gestohlen worden (Symbolfoto).

Diebe erbeuten E-Bikes für fast 40.000 Euro in Zöllnitz

Zöllnitz. Vier wertvolle Pedelecs haben Unbekannte aus einem Laden in Zöllnitz gestohlen.

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen kurz nach drei Uhr in ein E-Bike-Center in Zöllnitz (Saale-Holzland-Kreis) eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ging ein Alarm bei einer Wachschutzfirma ein.

Die Täter zerschlugen die Schaufensterscheibe und nahmen fünf Räder mit. Vier der Räder verluden sie in ein unbekanntes Fahrzeug.

Ein Pedelec der Marke Giant wurde direkt vor dem beschädigten Fenster zurückgelassen. Die vier gestohlenen Pedelecs der Marke Specialized haben zusammen einen Wert von fast 40.000 Euro.

