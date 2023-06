Diebe räumen Tresor in Jenaer Discounter leer – Betrunken ohne Führerschein unterwegs – Fahrrad gestohlen

Jena. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Jena.

Unbekannte haben in einem Discounters in der Friedrich-Zucker-Straße in Jena einen Tresor leergeräumt und dabei reichlich Beute gemacht. Wie am Dienstagmittag eine Mitarbeiterin mitteilte, fehle aus dem Büro des Marktes ein hoher vierstelliger Bargeldbetrag. Laut Polizei waren der oder die Diebe unbemerkt in den Vormittagsstunden durch eine Tür im Markt in das Büro gelangt. Dort öffneten sie den Tresor und entnahmen aus diesem einen Geldsack. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Verkehrskontrolle mit Folgen

Bei einer Verkehrskontrolle in Jena kam am Dienstagabend ans Licht, dass ein 33-jährige Ford-Fahrer nicht ganz nüchtern war. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug in der Humboldtstraße gestoppt worden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 0,86 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt sowie die fällige Anzeige gefertigt. Darüber hinaus stellte sich jedoch heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er legte den Polizisten stattdessen eine Fälschung vor, sodass ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Fahrrad entwendet

Unbekannte haben ein Fahrrad im Spitzweidenweg in Jena entwendet. Das musste der 28-jährige Eigentümer am Dienstagabend festellen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er hatte sein Rad in den Morgenstunden abgestellt und angeschlossen. Als er am Abend zurückkehrte, fand er lediglich das aufgebrochene Schloss vor. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Am Montag ab etwa 1 Uhr beginnend, beschädigten zwei Unbekannte eine öffentliche Toilette im Paradies in Jena. Laut Polizei entfernten sie zuvor einen Bauzaun, der einen bereits vorab beschädigten Sicherungskasten umzäunte. Der Zaun sei mittels Eisenstangen gesichert gewesen. Zudem hoben die beiden Männer einen Gullideckel aus seinem Rahmen und schlugen damit gegen den Bedienautoamten des Toilettenhäuschens, der dadurch beschädigt wurde. Im Anschluss begaben sie sich wieder zum Bauzaun, warfen bzw. traten diesen um, wobei der Zaun stark beschädigt wurde und nahmen jeweils eine Eisenstange an sich. Damit gingen sie erneut zum Eingang der Toilette. Nachdem sie versuchten sich mittels der Eisenstangen Zutritt über das Drehkreuz in das Objekt zu verschaffen, schlugen die Unbekannten mit den Stangen auf zwei Fenster ein. Diese wurden dabei stark beschädigt. Eines von ihnen war derart eingeschlagen, dass die Glassplitter ins Innere des Toilettenhäuschens gelangten und das Objekt nun für Unbefugte zugänglich war. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf über 4000 Euro beziffert.

Die Polizei hat mehrere Fotos einer Überwachungskamera veröffentlicht, auf denen die beiden Männer zu sehen sind. Wer kennt die abgebildeten Personen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 03641 810 oder per Mail unter id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

