Diebe schlagen in Jena in Einkaufsmarkt, Arztpraxis und Klinikum zu

Jena. Mehrere Diebstähle beschäftigen die Polizei in Jena. Das sind die Meldungen:

Zwischen Dienstagabend und Donnerstagvormittag haben Unbekannte mehrere Gegenstände für den Garten aus dem Außenlager eines Einkaufsmarktes in der Stadtrodaer Straße in Jena entwendet. Wie die Polizei mitteilte, öffneten der oder die Täter augenscheinlich die Umzäunung und stahlen einen Pavillon, eine Sitzbank sowie ein Trampolin. Anschließend flüchteten sie mitsamt der Beute unerkannt.

Geld aus Arztpraxis gestohlen

Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte am Donnerstag ein Langfinger in Jena. Laut Polizei betrat der Unbekannte eine Arztpraxis am Heinrichsberg und entwendete aus einer Kasse, die hinter dem Tresen stand, rund 320 Euro Bargeld. Im Anschluss entkam er mit der Beute unerkannt.

Kaffeevollautomat aus Klinikum entwendet

Zwischen Dienstag und Donnerstagmorgen verschaffte sich ein Unbekannter widerrechtlich Zutritt zu einem Haus des Klinikums in der Jenaer Bachstraße. Dort öffnete er auf noch unbekannte Weise eine verschlossene Tür, ohne daran Schaden anzurichten, wie die Polizei mitteilte. So gelangte er in einen Raum, aus dem er schließlich einen Kaffeevollautomaten im Wert von knapp 750 Euro entwendete und damit unerkannt entkam. Die Ermittlungen dauern an.

