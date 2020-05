Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diebe schleifen Rüttelplatten über Jenaer Grundstück und kommen mit Diebesgut unerkannt davon

Von einer Baustelle in der Naumburger Straße in Jena wurden übers Wochenende zwei Rüttelplatten im Gesamtwert von circa 6000 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilt, schraubten die noch unbekannten Täter dafür Zaunsfelder ab, die das Grundstück umzäunten und gelangten so zum Tatort. Danach zogen die Unbekannten die Rüttelplatten bis zum Zaun, um anschließend unerkannt zu entkommen. Schleifspuren waren vor Ort noch erkennbar. Die Ermittlungen laufen.

1,44 Promille hinterm Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zu Dienstag stellten Polizeibeamte bei einem 23-jährigen VW-Fahrer in der Lobedaer Straße in Jena Alkoholgeruch fest. Wie die Polizei mitteilte, ergab der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 1,44 Promille. Es folgten eine Blutentnahme im Klinikum und eine Anzeige. Auch das Fahrzeug musste der Mann vor Ort stehen lassen.

Hauswand in der Tatzendpromenade beschmiert

Unbekannte haben Montagmorgen in der Tatzendpromenade eine Hauswand mit Graffiti beschmiert. Wie die Polizei mitteilte, brachten die Täter mit silberner Farbe nicht lesbare Schriftzeichen an die Hausfassade an. Als ein Zeuge gegen 10.15 Uhr die Polizei darüber informierte, waren die Farbanhaftungen noch frisch. Die Schmierfinken allerdings konnten unerkannt flüchten.