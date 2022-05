Diebesduo auf Beutezug in Kahlaer Einkaufsmarkt – 39-Jährige würgt Mitarbeiterin und flieht

Kahla. Zwei Diebe sind bei ihrem Beutezug in einem Laden in Kahla beobachtet worden. Als eine Mitarbeiterin die Frau ansprach, griff diese sie an und flüchtete mit der Beute. Ihr Partner hatte weniger Glück.

Ein Diebespärchen ist in einem Einkaufsmarkt in Kahla entlarvt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatten eine 39-Jährige und ihr 40 Jahre alter Begleiter am Dienstagabend gegen 19 Uhr den Einkaufsmarkt in der Bachstraße betreten. Anschließend beobachtete eine Mitarbeiterin, wie beide durch die Gänge liefen und Lebensmittel in ihrem Rucksack verstauten. Während die Frau die Ware in den Rucksack steckte, versuchte ihr Kompagnon derweil die Kameras zu verdecken.

Als die Frau den Kassenbereich ohne zu zahlen passieren wollte, wurde sie durch eine Mitarbeiterin angesprochen. Daraufhin würgte die 39-jährige Diebin die Angestellte und flüchtete. Auch der 40-Jährige kam kurze Zeit später zur Kasse und wollte zum Schein seine Waren bezahlen. Aufgrund seiner Mittäterschaft sei er aber von den Mitarbeitern bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten worden. Gegen beide Personen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

