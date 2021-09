Diebestour durch Einkaufspassage - Schmierereien an Wohnheim - Werkzeug aus Kellerabteil entwendet

Jena/Saale-Holzland-Kreis. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Diebestour durch Einkaufspassage

Zwei Langfinger haben sich zur Mittagszeit an der Warenauslage einer Parfümerie in der Goethestraße in Jena bedient. Wie die Polizei mitteilte, erblickte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kurz danach beide Männer in einer ebenso in der Einkaufspassage befindlichen Drogerie wieder.

Dies bemerkten die Langfinger und entfernten sich flinken Fußes in unbekannte Richtung. Hierbei ließen sie einen Plastikbeutel zurück. In diesem war zwar nicht das Beutegut aus der Parfümerie, jedoch das der Drogerie.

Auch hier bedienten sich die beiden Männer, wollte Waren in Höhe von ca. 970 Euro ohne Bezahlung an sich nehmen. Die Höhe des Stehlgutes aus der Parfümerie beträgt ca. 220 Euro. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Schmierereien an Wohnheim

Unbekannte Künstler haben sich an einem Wohnheim Am Burgblick in Stadtroda verewigt. Hierzu bestiegen sie laut Polizeiangaben das aktuell vor Ort befindliche Gerüst und besprühten drei Außentüren.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Einbrecher verursachen Sachschaden

Ein Verantwortlicher eines Mehrfamilienhauses in der Kahlaer Oststraße hat am Donnerstag die Polizei informiert. Unbekannte hatten sich laut Polizeiangaben widerrechtlich Zutritt zu einer leerstehenden Wohnung verschafft.

Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Tür der Wohnung. Dem ersten Anschein nach wurde nichts entwendet, an der Tür entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Werkzeug aus Kellerabteil entwendet

Unbekannte Täter haben am sich Donnerstag zwischen 18 und 23.30 Uhr widerrechtlich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Dornburger Straße in Jena verschafft. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie im Anschluss eine Bohrmaschine aus einem Kellerabteil und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

