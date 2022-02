Diebstahl im hohen Wert: Unbekannte stehlen neun Fernsehgeräte in Eisenberg

Saale-Holzland-Kreis. Unbekannte haben aus einer Unterkunft in Eisenberg mehrere Fernsehgeräte entwendet. Es wird noch ermittelt wie die Täter ins Haus gelangen konnten.

Unbekannte haben aus einer Unterkunft in Eisenberg mehrere Fernsehgeräte gestohlen. Am Sonntagabend wurde der Diebstahl laut Polizei gemeldet. Als Tatzeitraum gab die Zeugin die vergangenen drei Wochen an. Die Täter sollen neun Fernseher inclusive der Halterung entwendet haben.

Nach bisherigen Ermittlungen konnten keine Einbruchsspuren am Gebäude festgestellt werden, deshalb ist noch unklar wie die Diebe in die Unterkunft gelangten. Bisher gibt es auch keine Hinweise zu den Tätern. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.