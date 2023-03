Diese drei Ausbildungsberufe suchen dringend Bewerber aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis

Jena. Zum Berufs-Info-Markt sind circa 3400 Menschen in das Jenaer Volkshaus gekommen. Insbesondere bei drei Ausbildungsberufen wird dringend auf Bewerber gewartet.

Circa 3400 Menschen haben am Samstag den Berufs-Info-Markt im Jenaer Volkshaus besucht. Von einem „phänomenalen“ Zuspruch hatte Mitorganisator Thomas Schran bereits am Mittag gesprochen. Bei den Ausstellern hatte es gar einen Rekord gegeben: Rund 90 Unternehmen und Institutionen aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis hatten an ihren Ständen über mehr als 200 Ausbildungsberufe, schulische Bildungsgänge und Studienmöglichkeiten informiert.

Dass auch die Unternehmen in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis zunehmend Schwierigkeiten haben, genügend Bewerberinnen und Bewerber für ihre Ausbildungsplätze zu finden, ist inzwischen hinlänglich bekannt. Für drei Ausbildungsberufe wird aber noch einmal mit besonderer Dringlichkeit gesucht.

Metallbauer

Tobias Franke leitet die seit 1885 in der Jenaer Jahnstraße beheimatete Bauschlosserei Franke in vierter Generation. Etwas aus Roheisen zu fertigen, dass danach für lange Zeit Bestand hat und teils prominent zum Stadtbild gehört, macht für ihn die Faszination am Beruf des Metallbauers aus. Als Beispiele dafür nennt er die Drachen am Nollendorfer Hof oder die Treppe im Fuchsturm. „Die ist praktisch jeder Jenaer schon einmal hoch“, sagt Franke.

In seinem zehnköpfigen Team gibt es derzeit keine Auszubildenden, obwohl die Bauschlosserei lange erfolgreich ausgebildet habe. „Viele von denen, die bei uns eine Ausbildung gemacht haben, sind danach lange geblieben. Jetzt wird es aber schwieriger, neue Bewerber zu finden“, sagt Franke.

Klagen will er dennoch nicht, sondern vielmehr mit dem Angebot von Praktika und einer möglichen Kooperation mit dem SBSZ Göschwitz für den Beruf des Metallbauers werben. „Wir suchen Frauen und Männer, die mit Spaß bei uns dabei sein wollen“, so Franke.

„Grüne Berufe“

Die Fachkräftethematik in der Landwirtschaft durch intensivere Kooperationen mit Schulen angehen – das will Britta Ender, die die Regionalgeschäftsstelle Ost des Thüringer Bauernverbandes in Stadtroda leitet. Denn durch Praktika könne die Lust an der Arbeit mit Tieren, Pflanzen und der entsprechenden Technik geweckt werden.

Paul Steglitz, Auszubildender bei der Agrargenossenschaft Ottendorf, hat zahlreiche „Grüne Berufe“ vorgestellt. Foto: Marcus Voigt

„Wer bei uns eine Ausbildung machen will, muss brennen für die Nahrungsmittelproduktion und regenerative Energie“, sagt Ender. Besonders spannend sei, in den „Grünen Berufen“ den gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit gestalten zu können. „Über Fridays for Future wird viel geredet, aber die Landwirte machen die Veränderung“, so Ender.

Trotz eines Rückgangs seien die Ausbildungsberufe im landwirtschaftlichen Bereich in der Region „noch gut nachgefragt“. Dass liege auch daran, dass die Agrarunternehmen insbesondere im Saale-Holzland-Kreis bereits zu Kindergärten eine gute Verbindung haben.

Pflegeberufe

Während es früher jährlich circa 200 Bewerbungen für einen von 18 Ausbildungsplätzen in Pflegeberufen an den Waldkliniken Eisenberg gegeben hat, waren es zuletzt 70, sagt Nora Angermann. „Das ist schon ein ganz schöner Unterschied.“ Sie habe festgestellt, dass der Bewerbungsprozess für viele Jugendliche eine Hürde sei. Deswegen sei eine Kontaktaufnahme jetzt auch ganz zwanglos per Messengerdienst möglich.

Jule Amberg (von links), Nora Angermann und Annett Döbler haben für Pflegeberufe geworben, in denen an den Waldkliniken Eisenberg ausgebildet wird. Foto: Marcus Voigt

Bewerberinnen und Bewerber sollten möglichst einen Realschulabschluss „zwischen 2 und 3“, Teamgeist, keine Berührungsängste im Umgang mit Menschen sowie die Bereitschaft zu Schicht- und Wochenenddienst mitbringen. „Viele schätzen die freien Tage unter die Woche, die es als Ausgleich zum Wochenenddienst gibt“, sagt Annett Döbler von den Waldkliniken.

Die Arbeit in Pflegeberufen sei jedenfalls „eine mit Sinn“ – und die auf lange Sicht sichere Arbeitsverhältnisse verspreche.

Berufsinfo-Markt für Jena und Saale-Holzland mit Teilnehmer-Rekord