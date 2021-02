Digital verabredete Rad-Demo in Jena

Jena. „Critical Mass“ will am 2. März wieder auf Probleme des Radverkehrs aufmerksam machen

Die Fahrradprotest-Bewegung „Critical Mass Jena“ ruft für Dienstag, den 2. März, zur „Digital Mass“ auf. Die „Critical Mass Jena“ ist ein monatlicher Protest von Radfahrenden, die in der Regel zwischen März und November am 1. Dienstag des Monats eine Runde im Verband durch die Stadt fahren. Damit sollen Problemstellen des Radverkehrs in Jena aufgezeigt werden und soll die Sichtbarkeit bei anderen Verkehrsteilnehmenden erhöht werden. Mit Blick auf das Infektionsgeschehen wird die „Critical Mass“ am 2. März allerdings erstmals in einem anderen Format stattfinden: In einer sogenannten „Digitial Mass“ werden die Teilnehmenden nicht gemeinsam im Verband, sondern individuell, aber durch eine App miteinander verbunden, durch die Stadt radeln. Wer mitmachen möchte, muss vorab die sehr datensparsame App „Critical Maps“ auf ein Smartphone oder Tablet herunterladen, sich um 18 in die Jenaer Innenstadt (500 Meter um den Turm) begeben und die App einschalten.

Dann wird eine halbe Stunde durch die Innenstadt geradelt. „Die Teilnehmenden können einander auf der App sehen und sind so miteinander verbunden,“ sagt Frieda Nagler aus dem Orga-Team Jena. „Und wenn viele mitmachen, werden andere Verkehrsteilnehmende ein erhöhtes Radverkehrsaufkommen feststellen, sodass wir die Sichtbarkeit des Radverkehrs in der Stadt für eine halbe Stunde auch ohne kritische Masse erhöhen können!“ Die App „Critical Maps“ kann im AppStore, im Playstore oder bei F-Droid heruntergeladen werden, sie arbeitet anonym, kommt mit wenigen Berechtigungen aus und speichert keine Daten. Das Orga-Team ruft dazu auf, sich wie immer streng an die StVO zu halten, Radwege zu nutzen, wo vorhanden, und nur allein, mit Angehörigen des Haushalts oder maximal einer weiteren Person zu fahren.