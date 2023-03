Digitalbeauftragte der Stadt wendet sich Neuem zu

Jena. Manuela Meyer kümmert sich um Digitalstrategie des Jenaer Zeiss-Standortes

Manuela Meyer war wegweisend an der Strategieentwicklung des Fördergroßprojektes „Smart City“ Jena beteiligt und hat die Gründung des Vereins „Jena Digital“ vorangetrieben. Durch ihr regionales und überregionales Netzwerk habe sie das „Smart-City“-Projekt weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) sagt: „Manuela Meyer hat in zweieinhalb Jahren ein sehr gut funktionierendes Team im Smart-City-Projekt geformt. Sie hat eine mit breiter Bürgerbeteiligung entwickelte Smart-City-Strategie vorgelegt, deren Umsetzung in den kommenden vier Jahren ansteht. Darüber hinaus hat sie dank ihrer Kompetenz, Vernetzung und Erfahrung strategische Impulse für die Digitalisierung in der Stadtverwaltung gesetzt und wichtige Projekte angeschoben.“

Mit ihrer Expertise werde sie Jena erhalten bleiben, da sie ab 1. April als Head of Digitalization verantwortlich für die Weiterentwicklung der digitalen Strategie des Zeiss-High-Tech-Standorts sein werde. Bestandteil ihrer neuen Aufgabe werde die Integration des Smart-City-Projektes sowie des 5G-Verkehrsprojektes in die Strategie sein. Dorothea Prell, Gesamtprojektleiterin des Projekts „5G-Verkehrsvernetzung“, wird Meyers Aufgaben als Smart-City-Beauftragte übernehmen. Prell baute die städtische Stabsstelle für Digitalisierung auf.