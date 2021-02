Digitale Angebote in Jena zur Fastenzeit

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit: Die Evangelische Kirche in Jena lädt für die kommende Passionszeit bis Ostern wieder zum bewussten Fasten ein. Gerade in der angespannten Situation sei es wichtig, seelischen Ausgleich zu finden. Pandemiebedingt finden die begleitenden Angebote der Kirchen überwiegend online statt.

So lädt die Jenaer Stadtkirche jeden Mittwoch, beginnend ab dem Aschermittwoch am 17. Februar, ab 18 Uhr zu einer digitalen Passionsandacht unter dem Motto „Sieben Wochen ohne“ via Zoom an. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Ebenfalls vom Aschermittwoch an bis zum Karfreitag können jeden Montag bis Freitag tägliche Passionsbotschaften per Video auf der Internetseite und in den Social-Media-Kanälen des Kirchenkreises abgerufen werden. Jeden Sonntag bieten verschiedene Kirchen zudem Onlinegottesdienste an, auch diese Angebote sind auf der Internetseite des Kirchenkreises zu finden.

Weitere Informationen samt Online-Zugang zur Andacht auf der Internetseite unter www.kirchenkreis-jena.de.