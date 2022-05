Digitale Stadtrallye zeigt jungen Jenaern, wohin die Sucht führt

Beate Preiß (links) und Ina Karsten von der Jenaer Beratungsstelle der SiT Suchthilfe in Thüringen GmbH werben dafür, was im Einkaufsbeutel am besten nicht enthalten sein sollte.

Jena. Aktionswoche gegen Alkoholmissbrauch und eine App, die Jenas Teenagern weiterhilft. Guter Rat für betroffene Eltern.

Der digitale Weg wird auch in diesem Fall ein technisch leichter sein: Anlässlich der laufenden bundesweiten „Aktionswoche Alkohol 2022“ hat die Beratungsstelle Jena der „Suchthilfe in Thüringen SiT“ eine digitale Stadtrallye entwickelt. Ab sofort können junge Leute die App „Actionbound“ via App-Store auf ihr Smartphone laden. Somit ließen sich auf etwa fünf Kilometern Wegstrecke die Stationen nachverfolgen, die ein suchtgefährdeter Jugendlicher anzusteuern hätte, berichten Sit-Jena-Leiterin Beate Preiß und Ina Karsten vom Präventions-Team der SiT.

High! Und nun?

Die Klinik für eine Entgiftung, die Jugend-Gerichtshilfe, das Jugendamt, die Jugendstation für ressortübergreifende Behandlung von Delikten – derlei Etappenziele lassen sich in Jena mit jener App verfolgen, um spielerisch suchtspezifische Inhalte zu vermitteln an die Zielgruppe der Siebt-, Acht- und Neuntklässler. „Der erhobene Zeigefinger hält sich dabei in Grenzen“, sagte Beate Preiß. Und vielleicht komme man da besonders jungen Leuten entgegen, in deren Elternhäusern „so etwas nicht besprochen werden kann“, sagte Ina Karsten.

Die Rallye-Idee habe ihr Präventions-Team schon 2020 im Zuge der Jugend-Filmtage geboren, berichtete Ina Karsten. „Seither haben wir die Idee verfolgt, das digital zu machen.“ Nun kann’s an den Rallye-Start gehen unter der Überschrift „High! – Und nun?“

Hinter dem Projekt steht zum Beispiel die statistische Erkenntnis, dass im Jahre 2020 immerhin 414 Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 20 aus Thüringer Kliniken nach Behandlung entlassen wurden, nachdem sie mit Befunden wie Alkoholvergiftung oder pathologischem Rausch eingeliefert worden waren. Beate Preiß will beileibe keinen positiven Trend aus der Tatsache destillieren, dass jene Zahl 2019 noch bei 626 lag. Schwer falle hier gewiss die geselligkeitslähmende Wirkung der Pandemie ins Spiel. Junge Leute jener Altersgruppe neigten nicht dazu, sich allein im Stillen „selbst abzuschießen“. Es gehe hier bei weitem nicht um die größte Altersgruppe der Betroffenen, sagte Beate Preiß. Die Gruppe gehöre aber mehr in den Fokus, möge in der Fachwelt bei jenen jungen Betroffenen auch gemeinhin von „Entwicklungsstörung“ gesprochen werden. „Sie zählen nicht als abhängig, solange sie nicht 18 sind.“

Sehr gefragte Online-Elternabende

Diesen Überlegungen folgt nach Beate Preiß’ und Ina Karstens Beschreibung auch das SiT-Format der Online-Elternabende; je drei davon sind in diesem Jahr vorbereitet zu Alkohol- und zu Medien-Sucht. „Hier geht es darum, dass Eltern gestärkt werden“, sagte Beate Preiß. Es seien auch Mütter und Väter angesprochen, deren Kinder noch keine Erfahrungen mit Sucht-Zuständen hatten. Voriges Jahr sei das Format an Jenaer Schulen angeboten worden. „Das kam so gut an, dass wir entschieden, es in dieser Form fortzuführen.“ Gar nicht trennen davon lässt sich das zusätzliche Beratungsangebot „FriDA“ – für „Frühintervention bei Drogenmissbrauch in der Adoleszenz (Pubertät)“.

Erst einmal ohne Kind

Hier sind Eltern eingeladen, sich erst einmal selbst – mit oder ohne Kind – in einem ersten Schritt Rat zu holen. Schwieriger, das räumt Beate Preiß ein, verhält es sich mit dem Projekt „Peter Pan“. Hier können sich Kinder mit ihren Nöten über die Internetseite der SiT anmelden. Wenn es etwa um Töchter und Söhne von Suchtkranken gehe, stehe die SiT selbst vor hohen Hürden. „Wir kriegen die Kinder nicht“, sagte Beate Preiß. Insofern sei der Kontakt zu „Peter Pan“ wohl bevorzugt „über Multiplikatoren“ möglich.

Versteht sich: Suchtberatung verdient auch einen Blick nach innen. Und so ist der heutige Tag der offenen Tür der SiT am Kritzegraben 4 keiner für die Allgemeinheit, sondern für die rund 50 Kooperationspartner. „Die Kooperation hat unter Corona auch gelitten“, sagte Beate Preiß. „Nichts geht über persönliche Kontakte.“

Kontakte, Infos: www.sit-online.org, Telefon 03641/22180; Mail: psbs-jena@sit-online.org