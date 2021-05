Direktkandidat der Grünen für Bundestag: Jenaer Ingenieur will Fehler im System beheben

Jena Der Vorsitzende der Grünen-Stadtratsfraktion, Heiko Knopf, wurde am Samstag als Direktkandidat aufgestellt

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Jenaer Stadtrat, Heiko Knopf wurde am Samstag bei der Aufstellungsversammlung für den Bundestagswahlkreis 191 – Jena – Sömmerda – Weimarer Land I – mit großer Mehrheit zum Direktkandidaten der Grünen gewählt. Die Grünen-Kreisverbände Jena, Weimarer Land und Sömmerda waren an der Saale auf der Außenfläche des Circus Momolo zur Abstimmung zusammengekommen.

Wissenschaft und Forschung aus Jena mit in den Bundestag nehmen

"Neues braucht Freund/innen" sei sein Motto, sagte der 32-jährige Heiko Knopf bei seiner Vorstellungsrede vor den Parteifreunden. Der Forschungsingenieur am Fraunhofer Institut wolle zukünftig die Sicht der Wissenschaft und Forschung aus Jena mit in den Bundestag nehmen und dafür sorgen, dass die hiesigen Technologie-Unternehmen weiter gestärkt werden. Auch Investitionen beim Radverkehr wolle er weiter anschieben, wenn möglich mit einem Bundesfördertopf.

Bestehende Radwege in Jena könnten zu Radschnellwegen ausgebaut werden, auch ein Radschnellweg von Nord nach Süd sei in Jena erstrebenswert. Außerdem komme es auf eine solide Finanzierung der Kommunen an, die vom Bund mehr Unterstützung finden müssten. Dafür wolle er sich auf Bundesebene einsetzen.

Erfolge: Nachhaltigkeitsstrategie, der Klimanotstand und sozialer Wohnungsbau

Die Grünen, das sei die Partei, die Veränderungen anstrebe und sich mit ihren Forderungen auch ins Risiko begebe, sagte Knopf. In Jena hätten die Grünen bereits vieles erreicht dazu gehöre die Nachhaltigkeitsstrategie, der Klimanotstand und sozialer Wohnungsbau.

Als Ingenieur sehe er sich nicht einfach die Fehler im System an und warte bis das System kaputt gehe, sondern schaue nach, was verändert werden muss, um das Problem zu beheben. Für Themen wie die Verkehrswende, faire Löhne und Geschlechtergerechtigkeit wolle er sich in seinem Wahlkreis stark machen.

Ebenfalls zur Wahl für die Direktkandidatur hatte sich Stefan Böse aus Mellingen gestellt.