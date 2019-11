Auch wenn Jena immer wieder als junge und weiter wachsende Stadt gepriesen wird, so erhöht sich doch auch hier der Anteil der Senioren und dabei vor allem der Hochaltrigen. Allein diese Gruppe der über 80-Jährigen wird von derzeit 6960 auf 9506 im Jahr 2035 ansteigen.

Da stellt sich freilich die Frage: Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Anforderungen ans Wohnen, an Neubauten und Sanierungen, aber auch an die Gestaltung sozialer Umfelder? Fragen, denen sich jetzt die Jenaer Arbeitsgruppe Wohnungswirtschaft bei ihrer öffentlichen Sitzung im Rathaus stellte und dazu Experten einlud.

Tobias Jacobs vom Unternehmen „Timourou“ ist einer von ihnen. In seinen statistischen Untersuchungen bestätigt Jacobs, dass schon jetzt jeder vierte Haushalt in Jena ein Senioren-Haushalt sei. Er verweist darauf, dass mit dem weiteren Anstieg der Lebenserwartung auch die Zahl der pflegebedürftigen Menschen anwachsen wird. Die aber wollen laut Umfragen zumeist auch im hohen Alter in ihren Wohnungen oder zumindest in ihrem Stadtteil bleiben. Das heißt sowohl altersgerechte, barrierefreie Wohnungen als auch gut 30 Prozent mehr Plätze an Pflegeheimen werden bis 2035 benötigt.

Angebote in Jena-Ost fehlen noch

Während in Lobeda, Winzerla und Nord mittlerweile schon gute Voraussetzungen geschaffen sind oder in aktuellen Projekten wie bei Jenawohnen in der Ziegesarstraße derzeit entstehen, sieht es zum Beispiel in Jena-Ost noch nicht so gut aus.

Vor allem bei den privaten Wohnungsvermietern bestehe noch ein erheblicher Mangel an barrierefreien Wohnungen, meint Jan Steinhaußen, Geschäftsführer des Thüringer Landes-Seniorenrates. Außerdem komme es darauf an, dass die Stadt, Vereine und Verbände das soziale Umfeld im Auge behalten. Denn wesentlich mit ausschlaggebend für das Erreichen eines hohen Alters seien funktionierende soziale Kontakte der Senioren. Problematisch erscheint ihm, dass vor allem in abgelegenen Hanglagen mit Eigenheimen, wie etwa unterhalb des Fuchsturms, Senioren kaum noch Möglichkeiten haben, wohnortnah einkaufen zu können.

Wohnberatung in Goethe-Galerie

Auch in der vom Jenaer Redaktionsleiter unserer Zeitung, Thorsten Büker, moderierten Podiumsdiskussion zu dem Thema gab es interessante Anregungen. Ein zunehmend genutzter Anlaufpunkt, um sich über spezielle Wohnangebote im Alter zu informieren, sei unter anderem die von Eva-Maria Voigt geleitete Senioren-Wohnberatung der Stadt, die sich im Pflegestützpunkt in der Goethe-Galerie befindet.

Meistens seien es Angehörige älterer Menschen, die in Notfällen kämen. Besser sei es aber, wenn die Menschen in die Beratung kommen würden, bevor sie ins hohe Alter eintreten, meint Voigt.

Für Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) habe die Stadt schon viel erreicht. Zum Beispiel in jedem Stadtteil Beratungs-, Dienstleistungs- und Begegnungsangebote geschaffen. Natürlich sei es schwierig, in kleineren Ortsteilen überall Nahverkehrsangebote zu sichern oder das soziale Umfeld für Senioren zu erhalten wie etwa Einkaufsmöglichkeiten und kulturelle Angebote. Wo wenig Menschen leben, lohne es sich halt für Kleinanbieter nicht, Läden zu eröffnen.

Gerlitz zeigte sich bereit, über Vorschläge wie unter anderem die Schaffung besonderer finanzieller Anreize zur Ansiedlung von Kleinversorgern nachzudenken. Die Erweiterung der Zahl von Bänken nicht nur im Stadtzentrum sei ebenso wichtig.

Wohnungen mit integrierten Notrufsystemen

Auch das städtische Unternehmen Jenawohnen, so dessen Geschäftsführer Tobias Wolfrum, habe das Thema altersgerechtes Wohnen im Blick. So habe man vor gut zehn Jahren ein Sozialmanagement aufgebaut, das auch zu solchen Fragen Mieter berate. Das Projekt in der Ziegesarstraße sehe Wohnungssanierungen vor, die Notrufsysteme, mobile Einkaufsdienste oder auch Chancen für ärztliche Beratung übers Internet anbieten.

Alles in allem schätzen die Experten übrigens ein, dass Jena neben dem Wartburg-Kreis und Saalfeld-Rudolstadt zu den besten Regionen Thüringen gehört.

Die Altersentwicklung in Jena in Zahlen und Fakten

1. Derzeit leben in Jena 23.830 Menschen im Alter von über 65 Jahren. Bis zum Jahr 2035 wird ein Anstieg auf 25.730 prognostiziert.

2. Laut Umfragen wollen 90 Prozent der Bürger auch im hohen Alter in der eigenen Wohnung bleiben.

3. Spitzenplätze ergeben sich für Lobeda und Winzerla in der Altersgruppe 65 bis 79 Jahre von jeweils knapp 20 Prozent der Bevölkerung. Bei den über 80-Jährigen hat Nord mit zehn Prozent die Führung.

4. Was die soziale Lage angeht, so gelten 30 Prozent aller Seniorenhaushalte als einkommensschwach.

5. Zurzeit bauen Jenawohnen und die Arbeiterwohlfahrt auch gemeinsam ein Demenzzentrum am Allendeplatz in Lobeda-Ost.