Geschwindigkeitsanzeige im Oberbachweg in Kahla.

Diskussion um Tempodisplay am Kahlaer Oberbachweg

Kahla. Stadträtin zeigt sich irritiert, weil schneller als 30 ginge auf dieser Straße eh nicht.

Derzeit steht eine Geschwindigkeitsanzeige am Oberbachweg in Kahla. In der jüngsten Stadtratssitzung zeigte sich Claudia Nissen-Roth (Linke) darüber verwundert. „Wenn man dort mit mehr als den zulässigen 30 Stundenkilometern fährt, ist das Auto kaputt“, sagte sie.

Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos) antwortete, dass die Anzeige dort nach dem Hinweis eines Bürgers, dass viele Autos zu schnell fahren würden, aufgestellt wurde. „Wir nehmen das ernst, sammeln Daten und können dann auswerten, ob etwas dran ist“, so Schönfeld.