Freude gespendet haben Mitglieder des Tschernobylvereins mit einem Geschenk auch diesem Mädchen in der Schule in Koselje.

Doch noch genug Spenden erreicht für neue Ski

Nun sind sie wieder auf dem Rückweg aus Weißrussland nach Jena: Knapp eine Woche war eine Delegation des Jenaer Vereins „Hilfe für die Kinder von Tschernobyl“ auf Weihnachtstour. Dabei überreichten die Jenaer allen Mädchen und Jungen der Schule von Koselje sowie weiteren Kindern in anderen Einrichtungen 200 Weihnachtsgeschenke, die durch Spenden in Jena ermöglicht wurden.

Überhaupt war der Verein wieder recht erfolgreich beim Sammeln von Spenden. Es kam genug Geld zusammen, um 200 Geschenkbeutel für die Kinder zu packen. Für die Unterstützung von Absolventen der Schule in Koselje bei Studium und Ausbildung stellte der Verein erneut Stipendien bereit. Dafür konnten die Jenaer Sponsoren gewinnen, so dass nun 6000 Euro an Stipendien überreicht werden konnten. Aber auch das besondere Projekt des Vereins, nämlich die Anschaffung neuer Langlauf-Ski für die Schule in Koselje, war nach anfänglichen Schwierigkeiten doch noch erfolgreich. So konnten zehn Ski-Sätze an die Schule in Koselje überreicht werden. Ein Satz kostet 125 Euro. Die Jenaer kauften die Ski in der weißrussischen Stadt Gomel ein. Diese Sportgeräte können während der dort meist langen und schneesicheren Winter im Sportunterricht der Schule auf dem weiträumigen Schulgelände und auf den angrenzenden Feldern und Wäldern gut verwendet werden. Andere Alternativen, um im Winter Sport zu treiben, sind dort kaum vorhanden. Deshalb leiht die Schule die Ski auch an Kinder für die Wochenenden aus. Klarer Fall, dass die Begeisterung über die neuen Ski groß war.

Koselje liegt im Süden Weißrusslands, nahe der ukrainischen Grenze und damit auch unweit von Tschernobyl, wo sich 1986 die schwere Reaktorkatastrophe ereignet hatte, unter deren Folgen die gesamte Region immer noch leiden muss. Außerdem sind die dort lebenden Menschen sehr arm. Weihnachtsgeschenke können sie sich kaum leisten. Deshalb bringt der Jenaer Verein nicht nur Freude mit Weihnachtspräsenten, sondern lädt auch Jahr für Jahr im Sommer eine Gruppe von Kindern aus Koselje zum Besuch in Jena ein. In diesem Jahr werden wieder 20 Kinder erwartet, um erholsame drei Wochen zu verbringen. Dafür werden auch noch Gasteltern in und um Jena gesucht, die eines der Kinder für eine Woche aufnehmen, die anderen beiden Wochen wohnen die Gäste im Schullandheim auf dem Stern.

Mehr Infos auch über er www.tschernobyl-verein-jena.de