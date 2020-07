Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dollars aus den USA für Sonnensegel am Jenaer Westsportplatz

Sport frei! So heißt es wieder seit einiger Zeit auf dem Westsportplatz. Der Freizeitsport ist dort angelaufen, wenn auch mit den nötigen Hygiene-Auflagen. Auf den Beachvolley-Feldern herrscht Betrieb, und auch Fußball, Volleyball, Basketball, Slackline (eine Form des Seillaufens) und Tischtennis sind wieder möglich, wie Cheforganisator Frank Kramer sagt.

In die Zeit der Wiedereröffnung passt ein neues Projekt, über das sich der Westsportplatz-Verein besonders freut: Inmitten der Freizeit-Sportanlagen wurde ein Pavillon aufgebaut, der mit einem großen Sonnensegel überdacht ist. Hier kann man zwischen den Sporteinheiten verweilen. In der Mitte dieses offenen Pavillons soll noch ein hölzernes Kunstwerk aufgestellt werden. Was es darstellen soll, das wisse noch keiner so richtig, sagt Kramer. Auf jeden Fall soll es etwas mit Sport zu tun haben. So habe es ein Kettensäge-Künstler versprochen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zu der kleinen Feierstunde für die Einweihung war auch Jenas Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) gekommen. Für ihn ist der Westsportplatz eine alte Liebe, gehört er doch zu den langjährigen Mitgliedern jenes Freizeitsport-Vereins. Gemeinsam mit seinem Dezernenten-Kollegen Benjamin Koppe (CDU), in dessen Verantwortungsbereich auch der Sport gehört, klebte er am Pavillon ein Schild an. Das verweist darauf, dass dies dank der finanziellen Zuwendung aus dem Bürgerbudget der Stadt Jena möglich geworden ist. Daraus flossen 10.000 Euro, sagt Koppe und verweist auch darauf, dass die Stadt diese Freizeitstätte bereits kontinuierlich unterstützt habe.

Eine ungewöhnliche Unterstützung konnte bei der Feier auch Thomas Budich von der Firma „Salesforce" übergeben: 10.000 Dollar! Diese US-amerikanische High-Tech-Firma mit einer 120 Mitarbeiter großen Niederlassung in Jena spendete das Geld für die Ausstattung des Pavillons. Thomas Budich ist aber auch Trainer des Jenaer Kampfsportvereins "Seishinkai", in dem 240 Mitglieder im Alter von 4 bis 75 Jahren Karate, Aikido, Kendo und Kobudo ausüben. Der Verein konnte während der Corona-Zeiten, als kein Hallensport getrieben werden konnte, den Westsportplatz nutzen und bedankte sich mit einigen Schauvorführungen.