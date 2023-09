Dorffest und Gleistalpokal steigen wieder in Golmsdorf

Golmsdorf. Zum Dorffest bietet der Kirchbauverein gegen eine Spende wieder seine „Besonderen Gelegenheiten“ an.

Zum Dorffest wird am Montag, 2. Oktober, in Golmsdorf eingeladen. Von 14.30 bis 18 Uhr erwarten die Besucherinnen und Besucher unter anderem musikalische Unterhaltung „Wir in Thüringen Soundbox“, verschiedene Angebote für Kinder sowie eine kulinarische Versorgung. Ein Lampion- und Fackelumzug startet 18.30 Uhr, das Oktober-Lagerfeuer wird 19 Uhr entzündet. Zudem wird es eine Tanzveranstaltung mit „Klub 6“ und einen Familienzeltabend des Heimatvereins am historischen Wasserhäuschen geben.

Der Kirchbauverein wird indes am Nachmittag gegen eine Spende wieder seine „Besonderen Gelegenheiten“ anbieten. Mehr als 20 Angebote seien dabei, unter anderem ein Strickkurs, eine Weinverkostung, ein Skatabend und Wanderungen. Ziel sei es, dass die Menschen aus der Gemeinde auch in der dunklen Jahreszeit zusammenfinden.

Einen Tag später, am Dienstag, 3. Oktober, wird zum Gleistalpokal der Feuerwehren eingeladen. Eröffnet wird der Wettbewerb um 9 Uhr, ab 9.30 Uhr treten die Feuerwehren und Jugendfeuerwehren gegeneinander an. Die Siegerehrung findet ab 14 Uhr statt.