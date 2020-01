Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saale-Holzland: Friedensbotschaft in die Häuser tragen

Sie proben Texte und basteln Kostüme schon seit einigen Wochen. Denn ab heute muss alles klappen – wenn die Sternsinger an Haustüren klingeln, den Bewohnern Segen bringen und die Botschaft des Friedens von Haus zu Haus tragen.

Der Dreikönigstag allein würde nicht reichen, all jene zu besuchen, die sich die Sternsinger ins Haus bestellt haben. Deshalb sind bereits am Sonnabend und Sonntag in Dornburg-Camburg zwei Kindergruppen mit Christina Altmann und Norbert Comouth von der katholischen Gemeinde unterwegs. Nicht nur in den größeren Ortsteilen der Stadt, auch auf den kleinen Dörfer ringsum sind sie, um ein besonderes Zeichen für den Frieden in der Welt zu setzen. Denn die diesjährige Aktion der Sternsinger steht unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit.“

Mit ihrer Aktion sammeln die Sternsinger in diesem Jahr weltweit für Projekt in dem von jahrelangem Bürgerkrieg gepeinigten Libanon. Die Menschen dort müssen nicht nur selbst wieder zu einem normalen Leben zurückfinden, müssen das friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen und Konfessionen gegen Ressentiments verteidigen. Mit Hilfe der Sternsinger hat die Adyan-Stiftung ein Bildungsprogramm für Schulen erarbeitet, das Kindern und Lehrern die gemeinsamen Werte der Weltreligionen sowie Wissen über die eigene Religion und Geschichte vermittelt. Die Caritas Libanon organisiert unter anderem ein Hausaufgaben- und Freizeitprogramm für Kinder unterschiedlicher Herkunft und Religion in Beirut.

In vielen Gemeinden des Saale-Holzlandes werden in den nächsten Tagen Kinder zu Boten der Begegnung, der Hoffnung und des Friedens. Am Sonnabend beispielsweise im Heideland, Elstertal und Eisenberg unterwegs. Am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr werden die Sternsinger in Stadtroda am katholischen Gemeindehaus starten. „Eine Gruppe mit größeren Jugendliche wird nach Kahla fahren, eine weitere wird die Menschen in den Tälerdörfern besuchen“, kündigt Pfarrer Andreas Tober an. Das ökumenische Sternsingen in der Stadt Eisenberg wird am Dreikönigstag, 6. Januar, um 9 Uhr beginnen.

Die Heiligen drei Könige aus Camburg machen sich am Montag auf den Weg nach Jena zu Unternehmen und Geschäftsinhabern. Am Dienstag dann sind sie noch einmal in ihrer Heimatstadt unterwegs.

Als Teil der „Aktion Dreikönigstag“ des Evangelisch-lutherischen Leipziger Missionswerkes sind in Kahla evangelische Gemeindemitglieder unterwegs. Sie unterstützen in diesem Jahr einen Kindergarten in Pandur in Indien. Am Montagvormittag klingeln die kleinen Könige des Kindergartens „Geschwister Scholl“ an Kahlaer Türen im Stadtzentrum, am Nachmittag ist Gemeindepädagogin Christiane Schubert mit Sternsingern und Sammelbüchsen der Christenlehre und des Chors in der Stadt unterwegs.