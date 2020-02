Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dornburg-Camburg: Vor der Tür und in der Ferne immer Heimatgeschichte im Blick

Dieter Weske hat ein Faible für alte Zeitungen. Immer, wenn er in den dicken Bänden des „Camburger Tageblatts“ blättert, die im Stadtmuseum aufbewahrt werden, dann könnte er sich darin verlieren. So spannend, oft amüsant und manchmal aber auch bedrückend ist die Lektüre. Für den Senior ist dieses Zeitungsstudium immer ein Eintauchen in die Geschichte seiner Heimatstadt und -region.

Wenn Vergangenheit in alten Zeitungen lebendig wird Damit die historischen Geschehnisse und das frühere Leben in ihrer Heimat auch dafür andere, vor allem jüngere Mitmenschen lebendig werden, veröffentlicht Weske als Mitglied des Heimat- und Geschichtsvereins Camburg regelmäßig „neueste Nachrichten“ von früher in der heutigen Stadtzeitung, dem Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg. Von der Historie vor ihrer eigenen Haustür fasziniert sind wie Dieter Weske auch Wolfgang Roth, Peter Parra und Pauline Lörzer. Alle vier arbeiten im Vorstand des Heimat- und Geschichtsvereins zusammen, mit dem einzigen Unterschied, dass sich die drei Männer hobbymäßig schon sehr lange mit Heimatgeschichte beschäftigen, die junge Frau als Leiterin des Stadtmuseums dabei ihre berufliche Kompetenz einbringt. Kein Wunder also, dass das Stadtmuseum auch die Heimstatt des Vereins ist, dass er oft hierher Gäste zu Veranstaltungen einlädt. Buchlesung, Vorträge und Fahrten zum Bauhaus Für das neue Jahr hat der Verein schon zwei Vortragsabende fest geplant. Einmal wird im Mai Sieglinde Mörtel mit ihrem neuen Mundart-Büchlein zu Gast sein, zum anderen haben Vereinschef Parra und seine Mitstreiter den Apoldaer Gerd Fesser gewinnen können, der im Oktober über den Deutsch-Französischen Krieg 1870/1871 sprechen wird. Gleichzeitig unterstützen die Mitglieder des Vereins tatkräftig die Arbeit des Museums, sei es bei der Vorbereitung von Ausstellungen, bei Museumsführungen oder Festen. So wie bei dem nun schon traditionellen Frühjahrsmarkt, der in diesem Jahr am Wochenende vor Ostern, am 4. April, stattfinden wird. „Wir werden in diesem Jahr auch wieder Stadtführungen in Camburg anbieten, die wir erst seit zwei Jahren im Programm haben, die aber sehr gut angenommen werden von den Bürgern“, ergänzt Dieter Weske. Dass Heimatgeschichte sehr viel zu tun hat mit der Entwicklung von Handwerk, Gewerbe und Industriegeschichte, das wird nicht nur im Stadtmuseum deutlich, das mehrere komplett erhaltene Werkstätten beherbergt. Auch im Stadtbild selbst, an Häuserfassaden oder Gebäuden wie der Camburger Mühle oder den Lederwerken gegenüber dem Museum, ist das sichtbar. Und weil heutige Ereignisse schon morgen Geschichte sind, beschäftigt sich der Heimat- und Geschichtsverein auch damit. „Eine Wanderung am 13. März wird uns zur neuen Firma RSP führen, wo wir uns die Produktion von Saugbaggern anschauen werden“, berichtet Parra. 2020 folgt der Verein auch den Spuren des Bauhauses nach Dornburg und Probstzella. „Bei der Planung haben wir uns mit dem Verein Dornburger Impressionen abgesprochen, damit unsere Mitglieder die Chance haben, die Veranstaltung des jeweils anderen auch zu besuchen“, berichtet Parra.