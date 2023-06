Dornburg hat eine neue Rosenkönigin

Dornburg. Beim 51. Dornburger Kinder- und Rosenfest wurde eine neue Rosenkönigin gekrönt. Ihre Vorgängerin verabschiedete sich mit einer tränenreichen Rede.

Emily Wolff ist die 51. Dornburger Rosenkönigin. Die 17-jährige Schülerin wurde am Samstagnachmittag vor hunderten Zuschauern auf dem Marktplatz gekrönt und tritt die Nachfolge von Malina Bornschein an. Sonntag findet noch der große Festumzug statt.

Emily Wolff mit Daniel Müller in seiner Rolle als Carl Alexander und ihren Prinzenkindern. Foto: Marcus Voigt

„Die letzten Tage ging es noch, aber jetzt bin ich doch sehr nervös. Das Amt der Rosenkönigin ist eine große Verantwortung, ich möchte Dornburg bestmöglich vertreten und dabei Spaß haben“, sagte Emily Wolff vor ihrer Krönung.

Plüschschafe zum Abschied

Zuvor hatte ihre Vorgängerin Malina Bornschein sich mit einer tränenreichen Rede verabschiedet. Sie sprach von einer „aufregenden Zeit“ und dankte ihrer Familie, dem Rosenfestverein sowie ihren Freunden für die Unterstützung und das letztere Geduld gezeigt hätten, wenn sie wegen der vielen Wochenendtermine mal wieder keine Zeit hatte.

Tränenreicher Abschied: Die Amtszeit von Malina Bornschein endete. Foto: Marcus Voigt

Ihren Prinzenkindern überreichte Malina Bornschein als Dankeschön kleine Plüschschafe, auf denen ein gemeinsames Gruppenbild zu sehen ist.

„Vielfältige Amtszeit“

„Meine Amtszeit als Rosenkönigin war vielfältig, besonders die regionalen Termine haben mir sehr am Herzen gelegen“, so Bornschein. Nach ihrer Abkrönung wurde sie in den Kreis der ehemaligen Rosenköniginnen aufgenommen.

