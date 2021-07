Dornburg: Spenden für wertvollen Bauhaus-Schatz gesucht

Dornburg. Das Bauhaus-Werkstatt-Museum in Dornburg kann eine besondere Arbeit von Theodor Bogler erwerben. Doch noch fehlt Geld dafür.

Das Bauhaus-Werkstatt-Museum Dornburg kann seine Sammlung und Dauerausstellung um ein herausragendes Stück erweitern: Es handelt sich um einen großen, bemalten Teller Theodor Boglers aus dem Jahr 1922.

Der Teller stammt damit aus dem Jahr, in dem die wichtigsten Bauhaus-Keramiker Marguerite Friedlaender, Otto Lindig und Theodor Bogler in der 1920 eröffneten Keramik-Werkstatt in Dornburg ihre Gesellenprüfung ablegten. Das seltene Einzelstück ist dem Förderkreis Keramik-Museum Bürgel Dornburger Werkstätten e.V als Träger des Dornburger Museums angeboten worden.

Für die Finanzierung geht das Museum nun neue Wege. „Da wir den Erwerb solcher Stücke mit unserem knappen Ankaufsbudget nicht realisieren können, möchten wir versuchen, die Mittel für diese kulturhistorisch besonders wertvolle Keramik über ein Crowdfunding-Projekt einzuwerben“, erklärt Konrad Kessler, Leiter des Bürgeler Keramik- und Dornburger Bauhaus-Werkstatt-Museums. Noch bis zum 31. Juli kann jedermann auf der Crowdfunding-Plattform der Stadtwerke Jena das Projekt unterstützen.

„Die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen hat uns eine Teilfinanzierung zugesagt“, so Kessler weiter. Der größte Teil des Ankaufspreises soll jedoch über das Crowdfunding zusammentragen werden. Wenn dies gelingt, kann der Bogler-Teller nach 99 Jahren wieder an seinen Entstehungsort, den Dornburger Marstall, zurückkehren und dort die Museumspräsentation in der letzten erhaltenen Werkstatt des Bauhauses ergänzen.

Die Crowdfunding-Aktion der Stadtwerke Jena im Internet: https://www.jenacrowd.de/bauhaus-keramik