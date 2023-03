Dornburg sucht das nächste große Talent

Dornburg. Zum diesjährigen Dornburger Rosenfest können Talente wieder auf großer Bühne auftreten. Zunächst müssen sie sich aber bei einem Casting beweisen.

Der Dornburger Rosenfestverein sucht Teilnehmerinnen und Teilnehmer an seinem Casting für die Talent-Show, die zum 51. Kinder- und Rosenfest am 24. Juni auf der großen Bühne auf dem Marktplatz stattfindet. Zum vorherigen Casting wird am 6. Mai in die Turnhalle eingeladen.

Zur Jury wird Julian Bierau gehören, der sich im vergangenen Jahr mit seinem Gesangstalent durchsetzen konnte und zum diesjährigen Rosenfest wieder auftreten wird. „Die Bretter von Dornburg waren sozusagen meine erste Bühne, ohne diese hätte ich mich nie rausgetraut. Das war damals sehr emotional für mich“, sagt Julian Bierau.

Anmeldeschluss am 22. April

Wie Kati Schenke, die Vorsitzende des Rosenfestvereins, sagt, können an der Talent-Show alle ab einem Alter von sechs Jahren teilnehmen und dies alleine oder in einer Gruppe tun. „Singen, tanzen, Witze erzählen oder mit dem dressierten Hund auftreten – alle Talente sind willkommen“, so Schenke.

Die besten zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Castings dürfen bei der Talent-Show zum Rosenfest dabei sein.

Anmeldeschluss zum Casting: 22. April; bewerben kann man sich per E-Mail an vorstand@dornburger-rosenfest.de