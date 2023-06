Dornburger Botschaft der Kreisfeuerwehr: mehr für Brandschutz-Erziehung

Dornburg. Verbandsversammlung: Bestandsanalyse zum Unterricht mit Schülern. Ehrenamt ohne Entgelt kann kein Dauerzustand sein

Wenn das kein positives Signal ist in Zeiten des allgemeinen Nachwuchsmangels bei Vereinen! Zum Verbandstag des Kreisfeuerwehrverbandes am Sonnabend in Dornburg konnte der scheidende Vorsitzende Steve Ringmayer den Förderverein Rodameuschel als ein neues Mitglied vermelden. Bei 52 Mitgliedsvereinen liegt die Gesamtzahl des Kreisverbandes derzeit. Was vielen Außenstehenden nicht klar sein mag: Feuerwehrfördervereine füllen – etwas anders als die aktive freiwillige Wehr – den Part der Traditionspflege und nicht selten die Rolle des Treibers fürs kulturelle Leben im Dorf aus. „Wir sind das Bindeglied zwischen Feuerwehr und Feuerwehrverein“, sagte Ringmayer aus dem Blickwinkel des Kreisverbandes. Zum Beispiel bestehe der neue Verein in Rodameuschel aus 14 aktiven Feuerwehrleuten und sieben fördernden Mitgliedern.

Zuwachs bei der Jugend

Insgesamt sieht Ringmayer den Verband mit guter Verteilung in den Regionen Eisenberg, Kahla und Dornburg-Camburg „bunt aufgestellt“. Und wie viele Menschen sind somit insgesamt eingebunden? Zwar sei die Frage satzungsrechtlich an die Fördervereine geknüpft. Doch könne man bei anstehender Öffnung der Satzung für freiwillige Wehren etwa 2000 Menschen einbezogen sehen. Nachwuchssorgen? Das betrachte er für den Kreisverband „nicht ganz so kritisch“, sagt Ringmayer, der hauptberuflich als Verwaltungsbeamter in der Kreisbrandinspektion arbeitet und die Netzinfrastruktur zu betreuen hat. Nicht ganz leicht möge es sein, die mit viel Aufwand verbundenen Vorstandsfunktionen personell abzusichern. Eher optimistisch schaut Ringmayer auf den Nachfrage-Pegel bei den Jüngsten. Zum Beispiel die Jugendfeuerwehr in seiner Heimatstadt Kahla: Dort habe sich in wenigen Jahren die Mitgliederzahl von 17 auf über 30 erhöht.

Senioren auf dem Flughafen

Doch hat der Kreisverband nach Ringmayers Beschreibung auch die reifere Jugend auf dem Schirm mit Kreisalters- und Ehrenabteilungen. Um das zu veranschaulichen: Neulich habe die Alterskameradschaft die Flughafenfeuerwehr in Leipzig angeschaut. Eine Baustelle ist noch die Brandschutz-Erziehung. Sie erfolgt nach Ringmayers Worten meist dezentral zum Beispiel durch Lehrer, die selbst aktive Feuerwehrleute sind. „Das ist aber leider nicht flächendeckend so.“

Die nach vielen Jahren ausgeschiedenen Mitglieder (von links): Hans-Rüdiger Pöhl, Evelin Groß, Peter Kulms. Foto: KFV

Auch Landrat Andreas Heller (CDU) hatte das Thema als Gast der Verbandssitzung auf dem Zettel. Heller verwies darauf, dass Kreisfeuerwehrverband und Staatliches Schulamt gemeinsam eine Bestandsanalyse vorangetrieben haben. Der Landkreis, so ließ Heller verlauten, solle künftig die Ausbildung besser unterstütze, „indem Ausbilder wie Kreisausbilder behandelt und für ihren Einsatz entschädigt werden“. Aufs bloße Ehrenamt zu setzen, „kann und darf nicht Dauerzustand sein“, sagte Steve Ringmayer im Gespräch. Eine Aufwandsentschädigung pro Ausbildungsstunde müsse machbar sein.

Etwas für die Waldbrandbekämpfung

Andreas Heller brachte noch andere große Räder zu Sprache, an denen zu drehen ist. Beispiel: Der Landkreise werde schrittweise die technische Ausstattung in überörtlichen Brandschutz-Fahrzeugen der Stufe 2 erneuern. Zu diesem Zwecke seien mehrere Ersatzbeschaffungen für Stützpunktfeuerwehren und Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben vonnöten. Inbegriffen sein soll hier Ausrüstung etwa zur Waldbrandbekämpfung, die in den Stützpunktfeuerwehren und im Kreislager stationiert ist.

Wie Steve Ringmayer die Jenaer Einsatzzentrale einschätzt, wo es vor Monaten nach großer Technikumstellung samt Ausweitung auf die Region Saalfeld viel Stress gegeben hatte? „Mittlerweile pegelt sich das ein. Wenn es Reibungen gibt, liegt das oft an technischen Umstellungen.“