Ursprünglich wollten die Sportler des TSV 1860 Dornburg nur eine Fläche von 20 Quadratmetern neu pflastern. Doch es kam anders.

„Wir saßen beim Traktorentreffen zusammen und hatten uns darüber unterhalten, wie wir den Teil der Anlage noch schöner gestalten könnten. Zufällig saß am Nachbartisch ein Mitarbeiter der Firma Rinn aus Stadtroda. Er hatte unser Gespräch mitbekommen und gesagt, dass er nach Rücksprache mit seinen Chefs bestimmt helfen kann“, erzählt Frank Wolf, Vorsitzender des Dornburger Sportvereins.

Das erste Traktorentreffen in Dornburg wurde vom 30. August bis 1. September organisiert von der Interessengemeinschaft „Fortschritt Freunde“. Die TSV-Sportler waren damals einer der Partner für den Veranstalter. Aus den geplanten 20 Quadratmetern wurden am Ende 300 Quadratmetern.

„Die Fläche ist nicht wieder zu erkennen. Vorher lagen hier die alten, unansehnlichen DDR-Platten. Jetzt haben wir vor dem Vereinshaus moderne Betonplatten aufgebracht“, so Wolf. Die Baustelle auf dem Sportplatz-Gelände zwischen Rasenplatz und Gebäudekomplex ist noch nicht beendet.

Bis 6. Dezember, bis zum Seniorennachmittag in der Turnhalle, sollen zusätzlich vor dem Eingang der Turnhalle neue Gehweg-Platten auf einer Gesamtfläche von 60 Quadratmetern verlegt werden.

Unterstützung bekamen die Sportfreunde von Anfang an von den „Fortschritt-Freunden“. „Die Besucher und Teilnehmer des Traktorentreffens werden ja auch künftig diesen Bereich der Anlage mit nutzen. „Ich bin froh, dass sich da eine so gute Zusammenarbeit entwickelt hat“, meint Wolf. Die Arbeiten erfolgten entweder am Wochenende oder am Nachmittag in der Woche – und nahezu ausschließlich ehrenamtlich. Finanzielle Hilfe erhielten Wolf & Co. von der Stadt Dornburg-Camburg in Höhe von 2000 Euro.

Wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, dürfte der Teil der erbrachten Eigenleistungen bei schätzungsweise 40.000 und 50.000 Euro liegen. „Da sieht man, was möglich ist, wenn sich Leute einig sind und ein gemeinsames Ziel haben“, sagt der TSV-Vorsitzende.

Die aktuelle Instandsetzung der Flächen und Gehwege war die umfangreichste Baumaßnahme seit Jahren auf dem Sportplatz. Größer und umfangreicher war zuletzt nur der Bau des Vereinshauses vor 23 Jahren.