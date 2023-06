Dornburger Schlösser und Stadtmuseum Camburg mit erster gemeinsamer Ausstellung

Dornburg-Camburg. Lothar Lepper stellt derzeit seine Werke auf den Dornburger Schlössern und im Stadtmuseum Camburg aus. Es ist die erste gemeinsame Schau beider Einrichtungen.

Wie Lothar Lepper sagt, hat er doppelten Grund zur Freude: Einerseits habe der lange Jahre in Hirschroda lebende und heute in Camburg wohnende Künstler nicht erwartet, mit 90 Jahren noch einmal eine eigene Ausstellung gestalten zu können. Andererseits sei es eine „schöne Sache“ dass für diese Schau die Dornburger Schlösser und das Stadtmuseum Camburg erstmals miteinander kooperieren und somit ein gutes Beispiel in der sonst oftmals zerstrittenen Doppelstadt sind.

„Kunst zwischen Burgen“ heißt die Ausstellung mit Grafiken und Skulpturen von Lothar Lepper, die seit Ende Mai in beiden Museen zu sehen ist. Während auf den Dornburger Schlössern vor allem Holzarbeiten sowie Radierungen von Burgen und Schlössern zu sehen sind, werden im Camburger Stadtmuseum Gips- und Metallarbeiten sowie Linolschnitte gezeigt.

Nicht nur in den Schubladen verstecken

Lothar Lepper, der als Botaniker an der Friedrich-Schiller-Universität forschte, hatte bereits in seiner Jugend plastische Arbeiten angefertigt und im Jahr 1961 seine erste eigene Ausstellung. Viele Beiträge zu anderen Schauen folgten. Das grafische Arbeiten hatte er indes erst vor drei Jahren für sich entdeckt. Seine Lebensgefährtin hatte irgendwann angeregt, diese nicht länger nur in den heimischen Schubladen verschwinden zu lassen.

Über Elke Heinze wurde schließlich der Kontakt zu Christian Hill und Rebecca Braun hergestellt. Für beide ein neuer Impuls, war ihnen das künstlerische Wirken von Lothar Lepper doch bislang nicht bekannt. Christian Hill spricht von „eindrucksvollen Arbeiten“, Rebecca Braun vom „Respekt vor der künstlerischen Leistung noch im hohen Alter.“

Linolschnitte werden verkauft

Für Rebecca Braun ist es die erste Sonderausstellung, die sie als Camburger Museumschefin kuratiert. Die Schau sei „sehr gut angelaufen“, allgemein würden die Gästezahlen im Stadtmuseum deutlich steigen. Auch der Kurator der Dornburger Schlösser, Christian Hill, ist zufrieden: Bis zu 800 Menschen hätten den Dornburger Teil der Ausstellung schon besucht.

Lothar Lepper plant indes, einen Teil seiner in Camburg ausgestellten Linolschnitte zu verkaufen. Die Einnahmen sollen der Restaurierung der Eingangstür des Stadtmuseums zugute kommen.

Die Ausstellung ist bis zum 6. August zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Dornburger Schlösser und des Stadtmuseums Camburg zu sehen.