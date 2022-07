Dorndorf-Steudnitz bekommt neue Leitungen für Trink- und Abwasser

Dorndorf-Steudnitz. Tiefbauarbeiten in Dorndorf-Steudnitz werden bis 2023 dauern

In der Straße Am Wald in Dorndorf-Steudnitz beginnen am Montag, 25. Juli, umfangreiche Tiefbauarbeiten. Der Zweckverband Jena-Wasser errichtet hier einen neuen Schmutzwasserkanal sowie eine neue Trinkwasserleitung mit den dazugehörigen Hausanschlüssen.

Die neuen Leitungen sollen mit der Bachstraße verbunden werden, dafür wird auch der Hinterbach unterquert werden.

Während der Bauzeit muss die Anliegerstraße beginnend mit der Hausnummer 1 komplett gesperrt werden. Anlieger der Sackgasse können das Baufeld in dieser Zeit nicht befahren. Die Verlegung der Leitungen ist abschnittsweise mit einer Gesamttrassenlänge von etwa 400 Metern vorgesehen. Der Zweckverband Jena-Wasser bittet für die Einschränkungen, die bis ins Jahr 2023 andauern werden, um Verständnis.