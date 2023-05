Dorndorf-Steudnitz: Carl-Alexander-Brücke beim Brückenbau-Preis ausgezeichnet

Dorothea Storch (CDU), Bürgermeisterin von Dornburg-Camburg, und Reiner Thoß vom Verein „Carl-Alexander-Brücke“ auf der nun ausgezeichneten Carl-Alexander-Brücke in Dorndorf-Steudnitz

Dorndorf-Steudnitz. Die Carl-Alexander-Brücke in Dorndorf-Steudnitz ist beim Deutschen Brückenbau-Preis gewürdigt worden. Das ist die Begründung.

Die Carl-Alexander-Brücke in Dorndorf-Steudnitz ist beim Deutschen Brückenbau-Preis 2023 ausgezeichnet worden. In der Kategorie Fuß- und Radwegbrücken musste sich die Carl-Alexander-Brücke gemeinsam mit dem Mühlensteg im baden-württembergischen Besigheim nur der als Preisträger gewürdigten neu errichteten Brücke zwischen zwei Ausstellungsflächen des „Miniatur-Wunderlands“ in der Hamburger Speicherstadt geschlagen geben. Von der Jury wurde die zwischen 2018 und 2020 erneuerte Carl-Alexander-Brücke als „Musterbeispiel denkmalgerechter Sanierung“ bezeichnet.

In Dorndorf-Steudnitz ist die Freude über diese Anerkennung groß. „Dass wir es aufs Treppchen geschafft haben, ist schon außerordentlich. Ich bin auch nicht stark enttäuscht, dass wir den ersten Platz verpasst haben. Denn wir konnten überregional punkten. Viele schauen jetzt: Wo liegt die Carl-Alexander-Brücke überhaupt?“, sagt Ortsteilbürgermeister Matthias Bornschein (CDU), der gleichzeitig Vorsitzender des Vereins „Carl-Alexander-Brücke“ ist, der sich für die Sanierung des 1892 errichteten Bauwerks stark gemacht hatte und sich um dessen Erhalt kümmert.

Sanierung war umstritten

Der Verein war es dann auch, der die Bewerbung für den Brückenbau-Preis eingereicht hatte. Reiner Thoß – der Diplomingenieur ist einer Mitgründer des Vereins – begründet das auch mit dem Mut, den Geldgeber und Ingenieure bei der Sanierung gezeigt hätten. Das circa fünf Millionen Euro teure Projekt – der Eigenanteil der Stadt Dornburg-Camburg lag bei 25 Prozent – sei nicht nur auf Zustimmung gestoßen. „Wir haben hier ein technisches Denkmal, was viele aber nicht zu schätzen wissen“, so Thoß.

Die Carl-Alexander-Brücke während der Sanierung Foto: Archiv: Angelika Schimmel

Auch deshalb sei es ein schönes Erlebnis gewesen, dass die Carl-Alexander-Brücke bei der Preisverleihung in Dresden vor über 1000 Gästen – ein Großteil davon Fachpublikum – gewürdigt wurde. Festredner war Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Da könne man auch milde darüber hinwegsehen, dass die Brücke im benachbarten Dornburg mit seinen berühmten Schlössern verortet wurde, so Dornburg-Camburgs Bürgermeisterin Dorothea Storch (CDU).

Die Preisverleihung habe sie rückblickend darin bestärkt, dass die Sanierung der vormals in einem schlechten Zustand befindlichen Brücke die richtige Entscheidung war. „Ein Abriss und Neubau hätte wohl das Gleiche gekostet. Mit einem Betonsteg als Ersatz wäre etwas identitätsstiftendes verloren gegangen, es hätte eine Wunde in Dorndorf-Steudnitz geklafft“, so Storch.

Beliebtes Fotomotiv

Neben Mitarbeitern der Stadt und der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg, der Oberen Denkmalschutzbehörde sowie dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr sei auch Vertretern der Landespolitik zu danken, die sich unabhängig vom Parteibuch für die Sanierung eingesetzt hätten. Und natürlich dem Institut für Gebäudeanalyse und Sanierungsplanung München sowie Setzpfandt Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG mit Sitz in Weimar, die die Erneuerung der Brücke verantworteten.

Matthias Bornschein (CDU), Ortsteilbürgermeister von Dorndorf-Steudnitz Foto: Marcus Voigt

Reiner Thoß sagt, dass es nach der Auszeichnung nun das Ziel sein muss, die Carl-Alexander-Brücke bekannter zu machen. Ortsteilbürgermeister Matthias Bornschein hat bereits beobachtet, dass die Zahl der Tagestouristen, die durch Dorndorf-Steudnitz kommen, seit der Corona-Pandemie zugenommen hat. Insbesondere bei denjenigen, die auf dem Saaleradweg unterwegs sind, sei die Carl-Alexander-Brücke ein beliebter Zwischenstopp für Erinnerungsfotos.