Ein Fußgängertunnel soll künftig die beiden Bahnsteige am Haltepunkt „Dornburg“ mit der Bundesstraße 88 verbinden.

Eigentlich hätte sich Matthias Bornschein an den Anblick der sanierten Carl-Alexander-Brücke so langsam gewöhnen können. Seit mehr als einem halben Jahr wölbt sich die 129 Jahre alte Brücke am Ortseingang nun schon frisch herausgeputzt über der Saale.