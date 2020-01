Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dornröschens schönste Jenaer Häuser

Wohnen und Gewerbe werden auch 2020 große Themen der Stadtpolitik sein. Doch ein Selbstläufer ist das nicht, wie die Top 5 der „Jenaer Immobilien in Wartestellung“ zeigt. Es gibt viel zu tun, vielleicht packen die Eigentümer es 2020 an!

Ungleiche Doppelhaushälften in der Buchaer Straße

Die ungleichen Doppelhaushälften in der Buchaer Straße. Foto: Thomas Beier

Ein Klassiker ist das ungleiche Doppelhaus in der Buchaer Straße. Die eine Seite ist schön saniert und bewohnt, die andere Seite verfällt und wird von örtlichen Pionierpflanzen bedrängt. Die Redaktion klingelte zwischen den Jahren beim Nachbarn der schönen Seite und erfuhr: „Bei uns ist leider alles unverändert!“. Tatsächlich hatte der Eigentümer der unschönen Seite der Redaktion berichtet, wie schwierig die Gebäudesanierung für ihn sei. Angesichts der Grundstücksbreite von nur elf Metern und unter Berücksichtigung der Abstandsflächen von drei Metern zu allen vier Grundstücksseiten gehe da nicht viel. Dessen ungeachtet ist das Objekt am Eingang zum Beutenberg eigentlich superattraktiv.

Kaufinteressenten für alten Schützenhof

Das Mehrfamilienhaus „Alter Schützenhof“ sieht zumindest gut aus. Ist aber weiterhin unbewohnt, obwohl es seit 10 Jahren von außen fast fertiggestellt scheint. Die Kontaktaufnahme zu den Eigentümern oder vielleicht auch dem Eigentümern ist Ende 2019 noch schwieriger geworden, da der Briefkasten an der Baustellenabsperrung abgefallen ist und nun offensichtlich nicht mehr geleert wird.

Der ehemalige Schützenhof wird seit Jahren nicht zu Ende gebaut. Einst befand sich hier ein großer Saal und ein beliebtes Jenaer Kulturhaus. Foto: Thomas Beier

Ortsteilbürgermeister Christoph Vietze wusste am Donnerstag nichts Neues zu berichten. Nach dem jüngsten Beitrag hatten sich drei Leser bei der Redaktion gemeldet, die die Immobilie sofort kaufen und einer sinnvollen Nutzung zuführen wollten. Weil eine Eigentümeradresse für die Redaktion nicht zu ermitteln ist, sei dies hiermit mitgeteilt.

Der vergessene Vorplatz

Der seit Jahren mit einer blaugrünen Bauplane verhüllte Flachbau zwischen Punkthochhaus „Spitze 20“ und Saalbahnhof ist ebenfalls in Wartestellung. Eigentümer Jenawohnen hat allerdings eine sinnvolle Zwischennutzung gefunden: als Fahrrad-Abstellraum für die Mieter und als ein Lager für Möbel, die gespendet wurden oder Wohnungsauflösungen entstammen. Jenawohnen-Chef Tobias Wolfrum hatte im letzten Jahr angekündigt, Jenawohnen werden nicht tatenlos bleiben, wenn die Gestaltung des Saalbahnhof-Platzes in Bewegung komme. Die stadtauswärtige Bushaltestelle am Saalbahnhof ist inzwischen 50 Meter weiter nach Norden abgewandert, weil dort etwas in Bewegung gekommen ist.

Alte Feuerwache mit großem Potenzial

Kindermode gibt es in diesem Geschäft an der Saalbahnhofstraße lange schon nicht mehr. Foto: Thomas Beier

Der Gebäuderiegel an der östlichen Saalbahnhofstraße liefert einen Kontrast zum Gründerzeitviertel Damenviertel. Bewohnt wird das Haus neben der alten Feuerwache seit der Flüchtlingskrise wieder, aber die Ladenzeile im Erdgeschoss steht seit mindestens zehn Jahren leer. Vielleicht gelingt es der Zwischennutzungsagentur, wieder Leben in die Räume zu bringen.

Jenawohnen-Sprecher Gunnar Poschmann sagte am Donnerstag, dass das Areal im Zusammenhang mit den Entwicklungen am Inselplatz insgesamt überplant werden soll. Das Areal am Nordausgang der Zwätzengasse sei darüber hinaus ein innerstädtisch interessanter Ort. „Wir haben das im Blick, aber es geht nicht alles auf einmal.“

Kinderklinik braucht Geburtshelfer

Als Reminiszenz an mehrere Landes-Immobilien, die einer neuen Zukunft in Jena harren, sei hier die alte Kinderklinik genannt. Ende 2016 waren Ärzte und Pflegekräfte mit den damaligen Patenten nach Neulobeda umgezogen. Seitdem hat sich die Optik des Gebäudes nicht gerade verbessert. Letzter Stand: Der Freistaat Thüringen will das Areal zu einem neuen geisteswissenschaftlichen Campus für die Uni entwickeln, um die Zersplitterung der Einrichtung im Stadtgebiet zu beenden. Im Raum stehe dabei ein Mietkaufmodell für die Immobilie.

Die ehemalige Kinderklinik in der Westbahnhofstraße. Foto: Thomas Beier

Ist Ihre Lieblingsproblem-Immobilie hier nicht genannt? Die Redaktion freut sich uns ber Hinweise und Anregungen.