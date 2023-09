Drachenboot-Sprint auf dem Jenaer Schleichersee

Jena. Gemeinsam mit dem Jenaer Ruder- und Kanuverein organisiert die Abteilung Kanu des Universitätssportvereines diesen Wettkampf

Bereits seit 2007 bestimmen die Förderung des Teamgeists und die sportliche Herausforderung das jährliche Drachenbootrennen. Gemeinsam mit dem Jenaer Ruder- und Kanuverein organisiert die Abteilung Kanu des Universitätssportvereines diesen Wettkampf am Samstag auf dem Schleichersee.

Alle siebenundzwanzig Teams starten in der Kategorie „Mixed-Fun“ mit jeweils 20 Paddlern pro Boot, wobei mindestens sechs Frauen an Bord sein müssen. Jedes Team stellt einen Teamkapitän, der Ansprechpartner für die Veranstalter ist. Das beste und somit schnellste Team wird über 18 Vor- und 13 Finalläufe ermittelt. Alle teilnehmenden Teams werden mit Pokalen prämiert. Der begehrte Wanderpokal geht an Platz eins. Beginnen wird der Wettkampftag mit dem ersten Rennen um 11 Uhr, und wird mit der Siegerehrung der ersten drei Platzierungen gegen 18.45 Uhr enden.