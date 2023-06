Dreharbeiten in Jena für einen Kinofilm

Dreh in Jena. „Es geht um Luis" ist der Arbeitstitel des Films, der Ende 2024 in die Kinos kommen soll.

Jena. An verschiedenen Orten in Jena wurde in den vergangenen Tagen für einen Kinofilm gedreht. Ein wenig wird es aber noch dauern, bis der Film in die Kinos kommt.

Die Ostlicht-Filmproduktion aus Weimar hat in den vergangenen Tagen Szenen für einen Kinofilm gedreht, der bei der Mitteldeutschen Medienförderung bisher unter dem Arbeitstitel „Es geht um Luis“ geführt wird. Gedreht wurde am Kritzegraben, am Otto-Schott-Gymnasium und in der Thomas-Mann-Straße. In der Theodor-Neubauer-Straße standen daher Transporter des Berliner Unternehmens „Silent Running“, die bei Filmproduktionen als Aufenthalts-, Garderoben- oder Maskenräume genutzt werden. In die Kinos kommt der Film vermutlich Ende 2024. Er soll von einem Kind handeln, das an der Schule gemobbt wird und dessen Eltern an der Situation zu zerbrechen drohen.