Drei Dörfer im Norden von Jena: Starker Chlorgeschmack im Trinkwasser

Jena/Porstendorf. Störung im Wasserwerk Porstendorf. Nach ersten Erkenntnissen Defekt an Desinfektionsanlage

Aufgrund einer Störung an der Desinfektionsanlage im Wasserwerk Porstendorf wurde in der Nacht zu Dienstag Wasser mit erhöhtem Chlorgehalt in das Trinkwassernetz eingespeist. Das Wasserwerk Porstendorf versorgt rund 1000 Einwohner in den Ortsteilen Porstendorf, Neuengönna und Golmsdorf mit Trinkwasser. Aufgrund der Störung sei insbesondere im Ortsteil Golmsdorf und in Teilen von Porstendorf ein starker Chlorgeruch und -geschmack im Trinkwasser feststellbar, der sich nur langsam verflüchtige. Da im Ortsteil Neuengönna noch genug Trinkwasser im örtlichen Hochbehälter verfügbar sei, liege dort der Chlorgehalt noch im üblichen Bereich, so teilen die Jenaer Stadtwerke mit. Eine konkrete Gesundheitsgefahr gehe von dem Wasser nicht aus.

Derzeit das Wasser bitte nicht trinken

In Absprache mit dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises werde aber von einer Nutzung als Trinkwasser zunächst abgeraten. Der Zweckverband JenaWasser geht davon aus, dass das Trinkwasser spätestens morgen Vormittag wieder die gewohnte Qualität und Beschaffenheit erreicht haben werde. Mitarbeiter der Stadtwerke Jena Netze seien aktuell in den betroffenen Ortschaften unterwegs, würden die Einwohner und informieren und Fragen beantworten, heißt es weiter.

Die ursächliche Störung im Wasserwerk habe inzwischen behoben werden können. Um die Trinkwasserversorgung wieder zu normalisieren, erfolge in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt derzeit eine fortlaufende Einspeisung von Frischwasser aus dem Wasserwerk Porstendorf ins Versorgungsnetz. Der örtliche Speicher in Porstendorf werde entleert und frisch befüllt. Ergänzend werde die Ortslage Golmsdorf mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Jenalöbnitz versorgt. Zudem sollen Rohrnetzspülungen den schnelleren Wasseraustausch bewirken.