Drei Fragen an: Andreas Clauß, Winzer in Jena-Kunitz

Auf der etwa neun Hektar großen Rebfläche in Kunitz wachsen Bacchus, Weißburgunder und Riesling, Silvaner sowie die roten Rebsorte Acolon. Über die jetzt erfolgte Bacchuslese am Jenaer Grafenberg sprachen wir mit dem Geschäftsführer des Thüringer Weinguts Bad Sulza, Andreas Clauß. Im Januar beziehungsweise Februar soll der Wein dann zu kaufen sein. „Die Qualität ist gut, aber die Menge liegt deutlich hinter früheren Ergebnissen“, sagt Clauß.

1. Welche Qualität hat dieser

Jahrgang?

Die Qualität ist in jedem Fall sehr gut. Da sind wir wirklich zufrieden. Vielleicht war der Jahrgang 2019 sogar noch besser. Aber über dem 10-Jahres-Durchschnitt dürfte der Bacchus deutlich liegen. Die Menge aber trübt das Ergebnis. Das ist in diesem Jahr tatsächlich das große Manko.

2. Was ist der Grund für die

magere Ernte?

Der Spätfrost im Mai. Die Eisheiligen hatten sich zurückgemeldet und die Triebe an den Rebstöcken erfrieren lassen. Ein generelles Problem an Saale-Unstrut. Der Spätfrost hat gebietsübergreifend zugeschlagen und die Winzer in Jena und der Region arg getroffen. Es dürfte der milde Winter sein, der den Weg dafür bereitet hat: Dadurch haben die Rebstöcke schon im April und damit viel zu früh ausgetrieben

3. Corona, harter Lockdown, geschlossene Kneipen: Haben Sie bemerkt, dass der private Konsum von Wein in die Höhe schnellte?

Sehr deutlich. Auch wenn ich keine Zahlen parat habe. Es war doch so, dass vor allem in der Urlaubszeit deutlich mehr Deutsche in Deutschland blieben. Das kurbelte natürlich den Konsum an. Unserer Sommergeschäft vor allem im Juli und August war ein extrem erfolgreiches. Das hatten wir lange nicht mehr. Ein verrückte Zeit. Aber genau das macht unser mentales Problem aus. Einerseits läuft das Geschäft wirklich gut. Und andererseits bringt die Ernte nur die Hälfte der Erträge des Vorjahres.