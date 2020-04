Thüringen erlaubt wieder Gottesdienste. Was das für den Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Jena bedeutet, erklärt Superintendenten Neuß.

Drei Fragen an: Superintendent zu erlaubten Gottesdiensten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Fragen an: Superintendent zu erlaubten Gottesdiensten

Ab 3. Mai sollen in Thüringen Gottesdienste bis 30 Personen wieder möglich sein. Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen?

Hocherfreut und erleichtert. Das bestehende Gottesdienstverbot ist eine extreme Ausnahmesituation. Der gesellschaftliche „Stress“, der dadurch entsteht, sollte so eng begrenzt und so verhältnismäßig sein wie möglich.

Jetzt wird die Zahl der Gottesdienstbesucher auf 30 begrenzt sein. Was tun Sie, wenn nun mehr Personen sonntags vor der Stadtkirche warten?

Wir überlegen, ob wir stufenweise die Gottesdienste wieder aufnehmen. Wir besprechen das in den nächsten Tagen, wie wir das gestalten wollen. Vielleicht fangen wir zunächst in den kleineren Kirchen wieder an. Alle Vorgaben, die dem Infektionsschutz dienen, werden eingehalten. Bis übernächste Woche werden wir sicherlich noch Gottesdienste aus der Stadtkirche über Jena TV senden.

Wie wird der Gottesdienst aussehen, ist auch gemeinsames Singen mit Mundschutz möglich?

Ich habe selbst schon mit Mundschutz gesungen, es geht. Im Freien dürfen wir den Mundschutz bei einem bestimmten Mindestabstand entfernen. Ich kann mir vorstellen, dass in einer großen Stadtkirche Abstände wie im öffentlichen Raum eingehalten werden können. Aber dazu müssen wir uns erst noch genauer informieren. Wir werden uns darüber in den Gemeinden besprechen.