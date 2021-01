Drei Jenaer Vereine, die dem Corona-Blues trotzen

Als ein Symbol für den Zusammenhalt der Menschen in Stadt und Landkreis wollte Jenas OB Thomas Nitzsche (FDP) den diesjährigen Vereinspreis verstanden wissen: In der Pandemie setzten die Jenaer Tafel, das Café Wagner und der SV 08 Rothenstein auf kreative Ideen - um den Coronafrust zu bekämpfen und anderen Menschen zu helfen. Zur Preisverleihung trafen sich die Akteure in einer Videokonferenz. Aktuelles zum Coronavirus lesen Sie in unserem Blog

Soziales, Soziokultur und Sport: Die Jenaer Tafel, der Trägerverein des Café Wagners und der SV 08 Rothenstein haben den diesjährigen Vereinspreis gewonnen und teilen sich ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 6000 Euro. Eine stattliche und damit ungewöhnlich große Summe, bemerkte Nitzsche, die abermals vom Jenaer Bereich des Bauunternehmens Züblin gestiftet wurde.

Und weil eine virtuelle Feier die Emotionalität dann doch nur begrenzt abzubilden vermochte, verabredeten sich Jury und Preisträger auf Vorschlag der Züblin-Verantwortlichen Michael Stange und Christian Küffner für den Tag, an dem das öffentliche Leben wieder Fahrt aufnehmen wird: dann natürlich im Café Wagner. Der stellvertretende Vorsitzende des Tafelvereins, Manfred Müller, formulierte es drastischer: "Bis die verdammte Seuche endlich den Bach hinuntergespült wird."

Lieferdienst von Tafel und "Südkürve"

Die Jenaer Tafel, die mit dem Fanprojekt „Südkurve“ ein bemerkenswertes Hilfsangebot realisierte, gewann den Publikumspreis, den unsere Redaktion als Online-Voting organisierte. Zum Höhepunkt der ersten Welle der Corona-Pandemie im April 2020 bemerkte der Vorstand der Jenaer Tafel, dass regelmäßige Kunden der Tafel sich nicht mehr zum Empfang ihrer Lebensmittel zur vereinbarten Zeit im Tafelhaus in Jena einfanden und ihr Fernbleiben mit ihrer Zugehörigkeit zu Risikogruppen oder mit akuten Erkrankungen entschuldigten.

Um diese etwa 25 bis 30 Bedarfsgemeinschaften dennoch und gerade während der schweren Zeiten der Pandemie mit Lebensmitteln versorgen zu können, rief die Jenaer Tafel gemeinsam mit dem Fanprojekt "Südkurve" einen Lieferdienst ins Leben. Seit Anfang Mai werden alle als besonders gefährdet erkannten Kunden der Tafel einmal wöchentlich mit Lebensmitteln frei Haus beliefert.

"Die Südkurve half in schweren Zeiten", sagte Müller, "mit den Jungs und Mädels werden wir das weiter wuppen". Und ganz nebenbei räumte Müller mit seinen Vorurteilen gegenüber Hooligans auf, wie er sagte. Aus anfänglichen Bedenken sei eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erwachsen.

Schwitzen für den Wünschewagen

Anderen zu helfen: Das sei auch die Intention des SV 08 Rothenstein gewesen, sagte Andreas Morak vom Vorstand des Sportvereins. Weil inmitten der Pandemie das Training brach lag, schwitzten die Vereinsmitglieder für den guten Zweck: Laufen und Radfahren für den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Jena. Das nötige Geld spendierten 14 Sponsoren. Die Unternehmer und Geschäftsleute packten pro gelaufenen oder gefahrenen Kilometer die Euros auf das Spendenkonto, am Ende waren es 4200 Euro.

Morak ist stolz auf den Verein, doch auch er blickt sorgenvoll in die Zukunft: Die Kinder- und Jugendarbeit leide gerade im zweiten Lockdown extrem. Viele Jungen und Mädchen hätten sich andere Beschäftigungen gesucht, weshalb man nach der Zukunft der Jugendarbeit fragen müsse.

"Die Stimmung war im Keller"

Orte wie das Café Wagner prägen Jena und befinden sich inmitten der Pandemie in schwieriger Lage. Die Einnahmen würden fehlen, die Kosten für den Betrieb blieben, sagt Michael Ganic vom Vereinsvorstand. Und dazu kam dann auch noch der Corona-Blues. "Die Stimmung war im Keller." Als Motivationsschub entpuppte sich die Konzertreihe "Pandemievertonung!", die die Mitglieder des Vereins mobilisiert haben und die für Konzertbesucher ein Lichtblick gewesen sei.

Mit dem Preisgeld sollen, so Ganic, ein Teil der Betriebskosten gedeckt werden. Die blieben nämlich, auch wenn dem Verein die Einnahmen fehlen würden. So sei die Pandemieverkostung wieder angelaufen, ein vegetarisches und veganes Mittagsangebot im Wagner.