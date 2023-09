Drei kleinen Kätzchen wurden Augen entfernt

Jena. Fünf junge Katzen wurden aus dem Kahler Kuhstall gerettet. Drei der Kätzchen mussten die Augen aufgrund des "katastrophalen" Gesundheitszustandes entfernt werden. Sie warten nun auf einer Pflegestelle des Tierschutzvereins auf ein neues Zuhause.

Der Tierschutzverein Jena-Saale-Holzlandkreis hatte allein im vergangenen Jahr 17 Katzen im Kahler Kuhstall der Agrargenossenschaft gefangen und kastrieren lassen, sagt Juliane Lukas vom Tierschutzverein. Nahe dem Kuhstall befinde sich auch eine Futterstelle des Vereins, an der streunende Katzen versorgt werden. Trotz der regelmäßigen und kostspieligen Kastrationsmaßnahmen, finden die Tierschützer an diesem Ort immer wieder junge Katzen auf, die teilweise dringend tierärztlich versorgt werden müssen.

So wurden jüngst Kalle, Runa, Honey, Sunny und Joda aus dem Stall geholt, sie befanden sich laut Juliane Lukas in einem „katastrophalen“ Zustand und wären ohne medizinische Versorgung aller Wahrscheinlichkeit nach gestorben. Die fünf jungen Katzen litten unter anderem an einem Herpes-Virus, der die Augen befallen hatte, wie Juliane Lukas erklärt.

Das Augenlicht konnte leider nicht gerettet werden

Zunächst glaubten die Tierschützer, dass die Augen der Tiere gerettet werden könnten, leider habe sich der Zustand bei drei der jungen Katzen zunehmend verschlechtert, „so dass die Ärzte die Augen entfernen mussten“, sagt Lukas. Die medizinische Versorgung der kranken Jungtiere, sowie die notwendig gewordenen Operationen konnte der Tierschutzverein nur mit Hilfe von Spenden finanzieren, wofür sich Juliane Lukas bei den Spendern bedankt.

Alle fünf geretteten Kätzchen seien mittlerweile gesund und fröhlich. „Sie toben, spielen und necken sich.“ Nun suchen die fünf Katzen-Geschwister ein neues Zuhause. Zwei Kätzchen haben keinerlei Einschränkungen. „Ideal wäre es, wenn je ein sehendes und ein blindes Kätzchen gemeinsam in Wohnungshaltung kommen könnten.“ Zurzeit werden die Katzen auf einer Pflegestelle betreut.

Wer den gehandicapten Kätzchen ein Zuhause bieten möchte, meldet sich unter der Telefonnummer: 0176/52000504 oder unter 01522/1805827