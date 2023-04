Auch am Stadtverwaltungs-Hauptquartier Am Anger waren diese Woche Wege gesperrt.

Drei neue Baustellen nächste Woche in Jena

Jena. Baustellenreport verspricht neuen Abwasserkanal sowie Leitungen für Nahwärme und Medien.

Kurz vor dem Tag der Arbeit spucken auch alle Straßenarbeiter in die Hände. Folgende neue Baustellen meldet die Stadtverwaltung:





• Ernst-Haeckel-Straße: Vom Montag, 24. April, bis 30. Juni wird der Abwasserkanal erneuert. . Es gibt eine Vollsperrung. Der Verkehr wird über die Knebelstraße/Am Eisenbahndamm bzw. über den Magdelstieg/Tatzendpromenade umgeleitet.





• Vollsperrung der Zufahrt zur Straße Gemdental: Im Kreuzungsbereich Gemdental/Am Jenzig/Am Erlkönig wird vom 24. April bis 9. Juni das Nahwärmenetz des neuen Wohngebietes „Erlenhöfe“ erschlossen: Anlieger können die Straße Gemdental über die Karl-Liebknecht-Straße erreichen, zudem wird ein Weg zur Straße Am Jenzig ertüchtigt. Eine Umleitung für den Kirchenradweg wird ausgeschildert.





• Ziegenhainer Straße: Auch hier wird von Montag an bis zum 12.05. eine Vollsperrung in Höhe Hausnummer 99 eingerichtet. Grund ist die Verlegung von Medienkabeln. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrende können die Baustelle sicher passieren.

• Folgende Baustellen sind beendet: Gotthard-Neumann-Straße (Arbeiten an der Fernwärmeleitung), Gehweg Kahlaische Straße (Arbeiten an der Stützmauer), Keßlerstraße (Arbeiten an der Gleisanlage).